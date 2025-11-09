La boda secreta de Jimena y Óscar desata la furia de Gabriela Elizondo y se opone a que el joven Reyes forme parte de su familia

Gabriela, Sarita y Fernando se acercan a la iglesia de Santa Fidela para impedir la boda, pero ya es demasiado tarde: los jóvenes ya son marido y mujer. La matriarca Elizondo se opone firmemente a la unión de su hija con un Reyes, y el prometido de Jimena también. "Mi novia se acaba de casar con un vulgar oportunista", dice indignado.

Sarita exige a los recién casados que regresen a la hacienda con ellos o acusarán a los hermanos Reyes de estafadores tras el derrumbe de la cabaña. Óscar y su esposa se ven obligados a acatar sus órdenes.

Ya en la hacienda familiar, Gabriela reúne a toda la familia y recrimina a Eva por haber contratado a Juan, Franco y Óscar para construir la casa donde, supuestamente, iban a vivir Norma y Fernando.

Óscar da la cara por Eva y niega que él y sus hermanos sean estafadores. Franco explica que sus padres fueron asesinados y perdieron sus tierras; desde entonces decidieron trabajar como constructores para ganarse la vida.

Para Martín, el padre de Gabriela, la obra de los Reyes no es el problema, sino la boda de su nieta con uno de ellos. Gabriela, indignada, le pregunta a Jimena cómo se atrevió a casarse en secreto con Óscar. Cree que ha perdido la cabeza, pero la joven le asegura que está convencida del paso que ha dado. Norma, por su parte, confiesa que conocía la relación de los jóvenes desde que los encontró desnudos en una cascada durante su viaje a Santa Clara.

En el fondo, Martín agradece que Óscar se haya casado con su nieta tras haber intimado con ella, pero Gabriela no opina igual. "Bajo ninguna circunstancia acepto este matrimonio. Óscar, no te vas a salir con la tuya ni vas a pertenecer a esta familia de la noche a la mañana", le dice furiosa. Sin embargo, él no se queda callado: "Yo fijé mis ojos en Jimena, no en su familia. Que yo sepa, me casé con ella, no con vosotros. Lo único que me importa es que ante la ley somos marido y mujer", responde desafiante.

Gabriela les exige a los Reyes que se marchen de la hacienda, pero Óscar se niega a hacerlo sin Jimena. Finalmente, su esposa logra convencerlo para que se vaya con sus hermanos, al menos hasta que su madre se tranquilice.