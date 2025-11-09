Gabriela reniega de su hija tras su boda secreta con Óscar y la expulsa de la hacienda Elizondo

Gabriela, ya más tranquila, se reúne con Óscar para hablar sobre su relación con Jimena. Está convencida de que él no quiere a su hija y lo tacha de "farsante y estafador". "Nos robasteis y nos engañasteis, y ahora quieres sacarnos dinero con el asunto del matrimonio", le dice sin rodeos, ofreciéndole una importante suma de dinero a cambio de que se divorcie. Pero el hermano de Franco no está dispuesto a separarse de su esposa y la desafía a que lo denuncie ante la policía si así lo desea.

Tras la conversación con Óscar, Gabriela habla con Sarita, quien se opone a que el joven se instale en la hacienda y prefiere que Jimena se vaya con él. "Ella se lo buscó, mamá, y necesita un escarmiento para que se dé cuenta del error que cometió", le asegura. Está convencida de que, si se marcha, no tardará en regresar: "No va a soportar la vida que le espera al lado de ese tipo".

Siguiendo el consejo de su hija, Gabriela acepta que Jimena se vaya a vivir con Óscar a su humilde casa y los reúne para dejar las cosas claras. La matriarca de los Elizondo le advierte a su hija que, por haberse casado a escondidas con el hermano de Juan, ha perdido todos sus derechos familiares y que, a partir de ahora, es Óscar quien deberá cuidar de ella. "Voy a ser tu madre hasta el día en que muera, pero mi obligación contigo termina aquí", le dice antes de invitarla a marcharse de la hacienda.