Momento destacado
Gabriela reniega de su hija tras su boda secreta con Óscar y la expulsa de la hacienda Elizondo
Gabriela se enfrenta a Óscar y lo acusa de farsante por casarse con su hija. Tras negarse a aceptar el matrimonio, la matriarca decide romper sus lazos con Jimena y la expulsa de la hacienda, dejándola al cuidado de su esposo.
Publicidad
Gabriela, ya más tranquila, se reúne con Óscar para hablar sobre su relación con Jimena. Está convencida de que él no quiere a su hija y lo tacha de "farsante y estafador". "Nos robasteis y nos engañasteis, y ahora quieres sacarnos dinero con el asunto del matrimonio", le dice sin rodeos, ofreciéndole una importante suma de dinero a cambio de que se divorcie. Pero el hermano de Franco no está dispuesto a separarse de su esposa y la desafía a que lo denuncie ante la policía si así lo desea.
Tras la conversación con Óscar, Gabriela habla con Sarita, quien se opone a que el joven se instale en la hacienda y prefiere que Jimena se vaya con él. "Ella se lo buscó, mamá, y necesita un escarmiento para que se dé cuenta del error que cometió", le asegura. Está convencida de que, si se marcha, no tardará en regresar: "No va a soportar la vida que le espera al lado de ese tipo".
Siguiendo el consejo de su hija, Gabriela acepta que Jimena se vaya a vivir con Óscar a su humilde casa y los reúne para dejar las cosas claras. La matriarca de los Elizondo le advierte a su hija que, por haberse casado a escondidas con el hermano de Juan, ha perdido todos sus derechos familiares y que, a partir de ahora, es Óscar quien deberá cuidar de ella. "Voy a ser tu madre hasta el día en que muera, pero mi obligación contigo termina aquí", le dice antes de invitarla a marcharse de la hacienda.
Publicidad