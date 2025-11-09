Pasión de Gavilanes

Gabriela reniega de su hija tras su boda secreta con Óscar y la expulsa de la hacienda Elizondo

Gabriela se enfrenta a Óscar y lo acusa de farsante por casarse con su hija. Tras negarse a aceptar el matrimonio, la matriarca decide romper sus lazos con Jimena y la expulsa de la hacienda, dejándola al cuidado de su esposo.

Gabriela, ya más tranquila, se reúne con Óscar para hablar sobre su relación con Jimena. Está convencida de que él no quiere a su hija y lo tacha de "farsante y estafador". "Nos robasteis y nos engañasteis, y ahora quieres sacarnos dinero con el asunto del matrimonio", le dice sin rodeos, ofreciéndole una importante suma de dinero a cambio de que se divorcie. Pero el hermano de Franco no está dispuesto a separarse de su esposa y la desafía a que lo denuncie ante la policía si así lo desea.

Tras la conversación con Óscar, Gabriela habla con Sarita, quien se opone a que el joven se instale en la hacienda y prefiere que Jimena se vaya con él. "Ella se lo buscó, mamá, y necesita un escarmiento para que se dé cuenta del error que cometió", le asegura. Está convencida de que, si se marcha, no tardará en regresar: "No va a soportar la vida que le espera al lado de ese tipo".

Siguiendo el consejo de su hija, Gabriela acepta que Jimena se vaya a vivir con Óscar a su humilde casa y los reúne para dejar las cosas claras. La matriarca de los Elizondo le advierte a su hija que, por haberse casado a escondidas con el hermano de Juan, ha perdido todos sus derechos familiares y que, a partir de ahora, es Óscar quien deberá cuidar de ella. "Voy a ser tu madre hasta el día en que muera, pero mi obligación contigo termina aquí", le dice antes de invitarla a marcharse de la hacienda.

atma pierde la memoria tras un accidente de moto comprada con el dinero escondido: ahora nadie sabe dónde está la fortuna
Fatma pierde la memoria tras un accidente de moto comprada con el dinero escondido: ahora nadie sabe dónde está la fortuna

Una tragedia sacude la hacienda Elizondo: la cabaña se derrumba con Gabriela en su interior
Una tragedia sacude la hacienda Elizondo: la cabaña se derrumba con Gabriela en su interior

Norma se resigna a vivir con Fernando, aunque su corazón pertenezca a Juan
Norma se resigna a vivir con Fernando, aunque su corazón pertenezca a Juan

Embarazada y atrapada en un matrimonio sin amor con Fernando, Norma sigue pensando en Juan.

Norma pone fin a su historia de amor con Juan para no hacer sufrir a su madre
Norma pone fin a su historia de amor con Juan para no hacer sufrir a su madre

Norma decide alejarse de Juan para evitar un escándalo familiar, ahora que Jimena mantiene un idilio con Óscar.

Oğulcan deja solo a su hermano en el parque al creer que su abuela huye con el dinero: ahora teme que Fatma se haya deshecho del botín

Oğulcan deja solo a su hermano en el parque al creer que su abuela huye con el dinero: ahora teme que Fatma se haya deshecho del botín

La directora del colegio de Deniz cita a Karsu y Reha: su hijo pidió matrimonio a su compañera con un anillo de diamantes

La directora del colegio de Deniz cita a Karsu y Reha: su hijo pidió matrimonio a su compañera con un anillo de diamantes

Jimena y Óscar se conocen por un secuestro inesperado… y acaban viviendo su primer encuentro de pasión

Jimena y Óscar se conocen por un secuestro inesperado… y acaban viviendo su primer encuentro de pasión

