Las hermanas Elizondo y Juan sufren un ataque en plena carretera

Las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes disfrutan de una agradable cena mientras Gabriela y Fernando pasan su luna de mil en París.

Todos parecen felices y contentos y nadie debería impedirlo. Pero cuando las chicas regresan a la hacienda Elizondo con el abuelo y Juan David, algo ocurre.

Una figura vestida de negro de pies a cabeza lleva observándolos toda la velada y en pleno camino les dispara a la camioneta de Juan, que llevaba a las chicas a casa.

En ese mismo momento Gabriela tiene una pesadilla horrible y se despierta de golpe al otro lado del océano pensando que a sus hijas les ha sucedido algo.

¿Quién habrá disparado? ¿Será Dínora otra vez? ¿O tal vez Rosario, llevada por los celos de ver a Franco feliz con Sarita?