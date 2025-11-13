Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Gabriela descubre a Juan y Norma besándose y esta le cuenta toda la verdad

Al mismo tiempo, Jimena descubre que su hermana y Juan ya eran pareja de antes.

Pasión de gavilanes - Gabriela descubre a Norma y Juan besándose y esta le cuenta toda la verdad

Publicidad

Nova
Publicado:

Por si la visita de Gabriela a la casa de los hermanos Reyes no estaba siendo lo suficientemente tensa, en un momento que se quedan a solas, Juan pregunta a Norma si el hijo que espera es suyo. Y, cuando intuye su silencio como una confirmación, se besan, justo cuando Gabriela entra en la panadería y los descubre.

Jimena se queda muy triste después de la visita de su madre y se desahoga con Quintina, que admite que nunca se imaginó que Jimena era hermana de Norma, la novia de Juan. ¡Y eso tampoco Jimena lo sabía!

Ahora Jimena ya sabe que su hermana estaba con Juan antes que ella con Óscar.

Para colmo, cuando llegan a la hacienda, Gabriela y Norma tienen una conversación en la que le exige explicaciones y Norma le confiesa que está enamorada de Juan Reyes y que es el padre de su hijo.

Y solo faltaba que Fernando lo escucha detrás de la puerta y se mete en la conversación. Y le confirma a Gabriela que él no es el padre del que será su nieto.

¡Gabriela ya no sabe qué cara poner!

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Pasión de gavilanes - Gabriela descubre a Norma y Juan besándose y esta le cuenta toda la verdad

Gabriela descubre a Juan y Norma besándose y esta le cuenta toda la verdad

El regalo de Karsu al padre de Atilla provoca el primer gran enfrentamiento entre ellos

El regalo de Karsu al padre de Atilla provoca el primer gran enfrentamiento entre ellos

Pasión de gavilanes - Gabriela, Fernando y Sara van a casa de los Reyes a buscar a sus hermanas

Gabriela, Fernando y Sara van a casa de los Reyes a buscar a sus hermanas

Irmak se venga de su marido Adnan: lo denuncia ante Hacienda por evasión de impuestos y acaba entre rejas
Momento destacado

Irmak se venga de su marido Adnan: lo denuncia ante Hacienda por evasión de impuestos y acaba entre rejas

Pasión de gavilanes - Jimena encuentra un regalo de su padre a Libia en casa de los Reyes
Momento destacado

Jimena encuentra un regalo de su padre a Libia en casa de los Reyes

En Amor sin límite descubrimos la Sira Gecesi, una fiesta tradicional turca donde la música, la danza y la poesía cobran protagonismo
Momento destacado

En Amor sin límite descubrimos la Sira Gecesi, una fiesta tradicional turca donde la música, la danza y la poesía cobran protagonismo

Filiz y su hermana son invitadas a la fiesta tradicional turca, Sira Gecesi, y Mert Melek les explica en qué consiste.

Pasión de gavilanes - Jimena empieza a echar de menos a su familia viviendo con Óscar
Momento destacado

Jimena empieza a echar de menos a su familia viviendo con Óscar

Se da cuenta de que la casa de los Reyes no tiene las comodidades a las que estaba acostumbrada.

La boda secreta de Jimena y Óscar desata la furia de Gabriela Elizondo y se opone a que el joven Reyes forme parte de su familia

La boda secreta de Jimena y Óscar desata la furia de Gabriela Elizondo y se opone a que el joven Reyes forme parte de su familia

Gabriela reniega de su hija tras su boda secreta con Óscar y la expulsa de la hacienda Elizondo

Gabriela reniega de su hija tras su boda secreta con Óscar y la expulsa de la hacienda Elizondo

Boda inesperada: Jimena y Óscar se casan en secreto pese a la oposición de sus familias

Boda inesperada: Jimena y Óscar se casan en secreto pese a la oposición de sus familias

Publicidad