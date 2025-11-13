Gabriela descubre a Juan y Norma besándose y esta le cuenta toda la verdad

Por si la visita de Gabriela a la casa de los hermanos Reyes no estaba siendo lo suficientemente tensa, en un momento que se quedan a solas, Juan pregunta a Norma si el hijo que espera es suyo. Y, cuando intuye su silencio como una confirmación, se besan, justo cuando Gabriela entra en la panadería y los descubre.

Jimena se queda muy triste después de la visita de su madre y se desahoga con Quintina, que admite que nunca se imaginó que Jimena era hermana de Norma, la novia de Juan. ¡Y eso tampoco Jimena lo sabía!

Ahora Jimena ya sabe que su hermana estaba con Juan antes que ella con Óscar.

Para colmo, cuando llegan a la hacienda, Gabriela y Norma tienen una conversación en la que le exige explicaciones y Norma le confiesa que está enamorada de Juan Reyes y que es el padre de su hijo.

Y solo faltaba que Fernando lo escucha detrás de la puerta y se mete en la conversación. Y le confirma a Gabriela que él no es el padre del que será su nieto.

¡Gabriela ya no sabe qué cara poner!