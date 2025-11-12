Gabriela, Fernando y Sara van a casa de los Reyes a buscar a sus hermanas

Gabriela no puede quedarse de brazos cruzados después de la confesión de Eva con la que descubre que los hermanos Reyes llegaron a la hacienda Elizondo buscando venganza y utilizaron para ello a sus hijas.

Así que, en mitad de la noche, Fernando, Sara y ella cogen el coche y se presentan en casa de los chicos.

Juan y Franco, que está muy preocupados sin saber dónde están Norma y Jimena, no dan crédito cuando abren la puerta y se encuentran a los tres. Estos se ponen como locos a buscar a las chicas por toda la casa, y cuando ya se convencen de que no están y de que los hermanos tampoco lo saben, surge la conversación.

Juan aprovecha la ocasión para recriminar a Gabriela que es la responsable directa del suicidio de su hermana, pues cuando Libia se presentó en la hacienda fue humillada por la señora, y entre todos pudieron con ella. Tanto que, al salir de aquella casa, se quitó la vida. Y eso Juan no puede consentirlo.

Como no van a arreglar nada, se van. Y cuando regresan a la hacienda, temiéndose lo peor, Norma y Jimena aparecen, no para quedarse si no para confirmar ante su familia que están bien.

Gabriela y compañía les cuentan que Eva fue cómplice de los hermanos Reyes y Norma arremete contra ella diciéndole que, si bien la quieren mucho, no pueden perdonarla por haber puesto sus vidas en peligro, conociendo las malas intenciones que en un principio tenían los hermanos con ellas.

Al final, después de mucho negociar, Norma y Jimena deciden quedarse en la hacienda para recibir su protección, convencidas por Gabriela, pero sin condiciones.