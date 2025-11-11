Irmak se venga de su marido Adnan: lo denuncia ante Hacienda por evasión de impuestos y acaba entre rejas

Irmak no puede perdonar que Adnan haya tenido un escarceo amoroso con otra mujer, así que decide vengarse. Se presenta ante Hacienda con documentos comprometidos sobre su esposo. La hermana de Karsu lo denuncia por evasión de impuestos y las autoridades empiezan a actuar.

La hija de Filiz regresa a casa con su marido como si nada hubiera pasado, pero sabe que en cuestión de horas la policía vendrá a la mansión para llevárselo preso.

Por la noche, el abogado de Adnan lo llama y le pone en alerta: Hacienda ha registrado los ordenadores de su empresa y debe huir cuanto antes. Pero, ya es demasiado tarde. Los agentes irrumpen en su casa, lo detienen y su mujer le confiesa que lo ha delatado. "Te he denunciado por haberme engañado con otra mujer en mi propia cama. Así es como se siente la traición", le dice, dolida.

En el calabozo el abogado le comunica que el juzgado de guardia ha decretado prisión preventiva para él. Antes de ingresar en la cárcel, el empresario pide llamar a Irmak. El amigo de Reha, furioso con su esposa, le reprocha: "Me has arruinado la vida. ¿Estarás contenta, no?". Ella se desentiende y eso hace que el empresario pierda los papeles y termina amenazándola: "Pienso acabar contigo y no me va a importar que estés embarazada", le asegura en tono amenazante. Y le manifiesta su intención de arrebatarle el bebé cuando nazca. Irmak no muestra miedo: está convencida de que su marido pasará mucho tiempo entre rejas.

La tía de Tilsim cuenta a su madre y a su hermana que su marido va a ingresar en prisión, y Karsu se muestra preocupada por el embarazo de Irmak.