Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Fernando sorprende a Gabriela con una inesperada pedida de mano

Una velada romántica acaba marcando un antes y un después en la vida de Gabriela cuando Fernando da un paso decisivo en su relación y le propone matrimonio, mientras ella se debate entre la ilusión y las dudas.

Fernando sorprende a Gabriela con una inesperada pedida de mano

Publicidad

Nova
Publicado:

Gabriela tiene una cita romántica con Fernando. Salen a cenar juntos y él no para de decirle lo hermanosa que está con su nuevo look. Ella se sonroja al no estar acostumbrada a recibir halagos, y disfruta de una velada que la hace sentirse especial.

Durante la cena, Fernando le entrega un anillo de pedida y ella le confiesa que tiene miedo a equivocarse y no sabe si se han precipitado con la boda. Él la tranquiliza asegurándole que todo va a salir bien, aunque teme que la familia de ella trate de impedir su enlace. Convencido de su decisión, Fernando le propone casarse lo antes posible. "No debemos esperar mucho tiempo para que no nos hagan una mala jugada", le asegura convencido.

La hija de don Martín, ajena a las verdaderas intenciones de Fernando, no es consciente de que él solo ansía su dinero y su posición social. Tras fracasar su matrimonio con Norma, Escandón ahora quiere ganarse la confianza de la madre de su exmujer para asegurarse el control de las propiedades de la familia Elizondo. ¿Conseguirá Fernando que Gabriela le dé el ansiado 'sí, quiero'?

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Fernando sorprende a Gabriela con una inesperada pedida de mano

Fernando sorprende a Gabriela con una inesperada pedida de mano

Ayaz hiere a Sarp donde más le duele: pide salir a Cansu delante de él

Ayaz ataca a Sarp donde más le duele: le pide salir a Cansu delante de él

Gabriela, ilusionada con la idea de convertirse en la mujer de Fernando

Gabriela, ilusionada con la idea de convertirse en la mujer de Fernando

Gabriela, fuera de sí al descubrir la relación de Sara con Franco
Momento destacado

Gabriela, fuera de sí al descubrir la relación de Sara con Franco

La insistencia de Ömer por recuperar a Süsen le hace creer que ella tiene otra relación
Momento destacado

La insistencia de Ömer por recuperar a Süsen le hace creer que ella tiene otra relación

El nuevo vigilante de la urbanización donde vive Ayça se ofrece a llevarla al centro de la ciudad, donde ha quedado con sus amigas. Durante el trayecto, la joven no puede evitar fijarse en él y empiezan a surgir las dudas: ¿ha perdido Ayça el interés por Bora?
Momento destacado

Ayça se fija en el nuevo vigilante de la urbanización donde vive: ¿ha perdido el interés por Bora?

El nuevo vigilante de la urbanización donde vive Ayça se ofrece a llevarla al centro de la ciudad, donde ha quedado con sus amigas. Durante el trayecto, la joven no puede evitar fijarse en él. ¿Ha perdido Ayça el interés por Bora?

Pasión de gavilanes - Gabriela despide a Fernando después de una pelea con sus hijas
Momento destacado

Fernando le cuenta a Gabriela que el amor que escondía Sara era ¡Franco Reyes!

Fernando, Sara y sus hermanas se enzarzan en una pelea cuando el exmarido de Norma insulta a Sarita sobre su relación con Franco.

Secretos de familia - Ceylin Erguvan la joven abogada elegida por Ilgaz para demostrar la inocencia de su hermano Çerin

Ceylin Erguvan la joven abogada elegida por Ilgaz para demostrar la inocencia de su hermano Çerin

Pasión de gavilanes - Sarita consuela a Gabriela, que siente que está perdiendo a sus hijas

Sarita consuela a Gabriela, que siente que está perdiendo a sus hijas

Süsen y Ömer ponen fin a su bonita historia de amor

Süsen y Ömer ponen fin a su bonita historia de amor

Publicidad