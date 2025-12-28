Fernando sorprende a Gabriela con una inesperada pedida de mano

Gabriela tiene una cita romántica con Fernando. Salen a cenar juntos y él no para de decirle lo hermanosa que está con su nuevo look. Ella se sonroja al no estar acostumbrada a recibir halagos, y disfruta de una velada que la hace sentirse especial.

Durante la cena, Fernando le entrega un anillo de pedida y ella le confiesa que tiene miedo a equivocarse y no sabe si se han precipitado con la boda. Él la tranquiliza asegurándole que todo va a salir bien, aunque teme que la familia de ella trate de impedir su enlace. Convencido de su decisión, Fernando le propone casarse lo antes posible. "No debemos esperar mucho tiempo para que no nos hagan una mala jugada", le asegura convencido.

La hija de don Martín, ajena a las verdaderas intenciones de Fernando, no es consciente de que él solo ansía su dinero y su posición social. Tras fracasar su matrimonio con Norma, Escandón ahora quiere ganarse la confianza de la madre de su exmujer para asegurarse el control de las propiedades de la familia Elizondo. ¿Conseguirá Fernando que Gabriela le dé el ansiado 'sí, quiero'?