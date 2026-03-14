Escandón dispara a Gabriela en la selva pantanosa y termina hundiéndose en el pantano

Fernando se encuentra con Juan y Gabriela en la selva pantanosa justo cuando logran dar con la salida. Temiendo que puedan delatarlo ante la policía, Escandón decide acabar con ellos y les dispara con un arma. Gabriela, la madre de Jimena, resulta herida de gravedad.

Consciente de la gravedad de la situación, Gabriela le pide a su yerno que siga queriendo a Norma y que nunca la abandone. "Eres muy buen esposo y tus hermanos también. Cuidad de mis hijas", le dice entre lágrimas, agradeciéndole además que haya salvado a su hija de Escandón.

Mientras tanto, Fernando se debate entre la vida y la muerte tras caer en unas aguas movedizas. Desesperado, le suplica a Juan que le salve la vida. Sin embargo, el hermano de Franco, que no está dispuesto a abandonar a Gabriela, decide marcharse con ella en busca de ayuda. Al final, Fernando termina hundiéndose en el pantano.