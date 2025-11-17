Pasión de Gavilanes

Jimena entra en pánico al creer que Óscar y Juan traman asesinarla a ella y a Norma tras oír una conversadión a medias

Tras escuchar solo fragmentos de una conversación sobre veneno y ratas, Jimena malinterpreta las palabras de Juan y Óscar y se convence de que planean acabar con su vida y la de Norma.

Jimena entra en pánico al creer que Óscar y Juan traman asesinarla a ella y a Norma tras oír una conversadión a medias

Jimena no se siente del todo segura en la casa de los hermanos Reyes, y Óscar sospecha que su esposa no está cómoda allí, acostumbrada como está a una vida llena de lujos.

Una mañana, la joven escucha solo parte de una conversación entre Juan y su marido. Al oírles hablar de "envenenar ratas", entra en pánico y piensa que están tramando un plan para acabar con su vida y con la de su hermana Norma.

La realidad es muy distinta: los hermanos Reyes están organizando una salida nocturna con ellas y Óscar le pide a Juan que no permita que Jimena se acerque a la panadería, porque está infestada de ratas y podría asustarla. Juan explica que la mejor forma de erradicarlas es usar veneno en lugar de trampas, y su hermano le pide que lo haga cuanto antes para evitar problemas.

Jimena, que escucha la conversación fuera de contexto, interpreta que su marido y su cuñado están conspirando para asesinarlas.

Jimena entra en pánico al creer que Óscar y Juan traman asesinarla a ella y a Norma tras oír una conversadión a medias

Jimena entra en pánico al creer que Óscar y Juan traman asesinarla a ella y a Norma tras oír una conversadión a medias

