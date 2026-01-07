Dinora intenta acabar con la vida de Juan, aunque los Reyes culpan de lo ocurrido a Fernando

Óscar llega hecho una furia a la hacienda Elizondo. Han intentado atentar contra Juan con un disparo y culpa a Fernando y a sus empleados de lo ocurrido. El marido de Gabriela lo niega rotundamente, pero aun así se produce un fuerte enfrentamiento entre ambos.

Más tarde, Dinora aparece en la habitación de Fernando y él se sobresalta al verla allí. Su presencia podría comprometerlo y no quiere tener problemas con su esposa.

Escandón descubre que ha sido la hija de Zacarías quien ha disparado contra los Reyes, y ella lo reconoce sin titubear. "Lo que quiero es acabar con Juan Reyes", le confiesa llena de rabia. Dinora no puede aceptar que Norma haya conquistado el corazón del hermano de Franco.

Fernando deja claro que no quiere verse involucrado en ningún asesinato, y Dinora se da cuenta de que Escandón no está dispuesto a renunciar a su posición social ni a su vida llena de lujos ahora que se ha casado con Gabriela. "No voy a echarte a perder todo lo que has conseguido", le asegura.