Dínora guarda un regalo de bodas envenenado para Juan: ¡lo va a secuestrar!

Juan y Norma viven una noche muy especial, su última salida juntos como novios antes de casarse. Para la ocasión, sus hermanos y Ruth convencen a Juan de que se lleve el coche de Óscar y no la camioneta, porque la futura novia se merece un auto con clase en una velada para recordar.

Pero en la hacienda Elizondo, el abuelo Martín ha visto que Dínora ha visitado a Gabriela y pone en aviso a Norma. Le pide que no la inviten a su boda, porque tiene un mal presentimiento con esa visita. Y con razón.

Dínora intenta convencer a Gabriela de que todavía queda una oportunidad para que Juan y Norma no se casen y se lleven a su nieto lejos de su casa y de ella. Pero al final Gabriela se da cuenta, viendo lo enamorados que están, que si nacieron el uno para el otro no merece la pena interponerse, y espera que ni Dínora ni nadie intente hacer nada malo. Pero ya es tarde.

Dínora tiende una trampa a Juan. Lo engañan en la carretera, lo golpean y lo secuestran. ¡El novio es secuestrado justo antes de la boda! ¿Qué pretenderá hacer con él?

Ruth tiene un extraño sueño en el que Libia le dice que algo le ha pasado a Juan. Y ni ella ni Eva ni Olegario ni sus hermanos lo encuentran ni por la noche ni por la mañana. Así que deciden ir en persona a la hacienda Elizondo.

Por su parte, Rosario se refugia ahora en casa de Panchita, que tiene que ocultar delante de Armando que sabe dónde está. Pero Rosario quiere vengarse primero de Armando y también de Franco y de Sara.

En esta nueva pareja, ha habido declaración de amor: reconocen que están enamorados. Jimena ya lo sabe y hasta Sara se está planteandocontarle la verdad a su madreantes de que Fernando la delate.