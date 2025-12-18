Pasión de Gavilanes

Armando descubre que Rosario está viva y va a descubrirlo

Está viva y ¡viviendo con uno de sus hombres de confianza!

Armando descubre que Rosario está viva y va a descubrirlo

Los hombres de Armando le cuentan que han visto a rosario y él no da crédito, mientras él sufre pensando que está muerta.

Y no solo eso, sino que descubre que su hombre de confianza Memo Duque lo está traicionando, ya que vive en su casa.

Cuando va a buscarla Rosario los escucha y huye de ellos. Armando pide ayuda a Fernando que da la razón a la mujer, que decidió atentar contra él pero porque él intentó acabar con ella primero.

Por su parte, Juan y Norma siguen con los preparativos de su boda, aunque Dínora ha pensado un nuevo plan para que el enlace no se produzca, para lo cual va a necesitar a su prima.

Además, Ruth reconoce delante de toda su familia y de la madre de Benito y Leandro que Raquel no es hija suya. ¡Ya no queda nadie por saberlo! Además, Jimena le pide perdón por haber sido tan fría con ella.

Esta aprovecha la visita a la casa de los Reyes para ver a Óscar que, cómo no, está en la bañera. Y cuando le tapa los ojos él empieza a sugerir nombres de mujeres que son las que tiene detrás. ¡Menudo cabreo se pilla Jimena!

Armando descubre que Rosario está viva y va a descubrirlo

Armando descubre que Rosario está viva y va a descubrirlo

