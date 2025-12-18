Amor sin límite

Nada vuelve a ser igual entre Bora y Karsu tras su beso

Incapaz de olvidar su beso con Bora, Karsu teme reencontrarse con él en la oficina. Entre silencios, miradas esquivas y sentimientos cada vez más intensos, ambos deberán decidir si afrontan lo que sienten… o si prefieren seguir fingiendo que nada ha pasado.

Después de su beso con Bora, Karsu regresa a casa completamente confundida. La madre de Deniz le cuenta a su hermana Irmak lo ocurrido entre ellos. Le explica que acudió a la mansión del empresario para recoger un importante dossier de trabajo que se había dejado en el despacho de su jefe.

Todo fue surrealista: la luz se fue y la casa quedó en penumbra, una situación que Bora aprovechó para besarla. Ella se dejó llevar, pero ahora está muy arrepentida y no sabe cómo reaccionar cuando vuelva a verlo en la oficina.

Irmak le aconseja que sea ella misma y que no se sienta mal por lo ocurrido con Bora. Sin embargo, la ex de Reha no lo ve de la misma manera. Se avergüenza por haber besado a su jefe y está dispuesta incluso a decir que se ha puesto enferma para no acudir al trabajo, algo que su hermana no le recomienda.

Karsu está hecha un mar de dudas tras su beso con Bora

Al día siguiente, Bora se va a jugar al golf con su amigo Kivanç y le confiesa que besó a Karsu cuando fue a buscar unos documentos del trabajo. "La valoro mucho. Es una gran mujer", afirma Bozbeyli.

Además, le cuenta que, tras marcharse la hija de Filiz de su casa, llegó Ayça para cenar con él. Le explica que la prima de Irmak se autoinvitó a pasar la velada con él, y Kivanç le ruega que no haga daño a Karsu. "Tienes cara de rompecorazones", le espeta.

Cuando Karsu y Bora coinciden en la oficina, ella se muestra muy nerviosa. Ha besado a su jefe y eso la hace sentirse incómoda. Ambos reciben a una mujer que va a impartir una charla de desarrollo personal a los empleados de Bozbeyli.

Bora habla a Kivanç de su beso con Karsu

Durante la conversación, hablan sobre el nuevo libro que la escritora ha publicado y la hermana de Irmak confiesa que es una fiel seguidora suya y que ha leído todos sus ejemplares. La autora les habla de las oportunidades que rodean a las personas y de aquellas que dejamos escapar mientras vivimos, un mensaje que Bora hace suyo y que le lleva a mirar a Karsu, intentando descubrir si se siente identificada.

Sin embargo, la madre de Tilsim evita cruzar la mirada con el empresario. Se siente fuertemente atraída por él, pero teme que, si inicia una relación de pareja con Bora, todo se tuerza y acaben como el rosario de la aurora.

Nada vuelve a ser igual entre Bora y Karsu tras su beso

