Momento destacado
Dínora escapa de la policía y termina acostándose con Fernando
Armando y él van a buscarla después del ataque y le siguen ofreciendo su ayuda y su casa.
Dínora reconoce el error que cometió al no enterarse de que Norma y Juan se casaban en otra iglesia diferente de la que atentó.
Fernando y Armando van a buscarla a la casa en la que la están refugiando. Porque están convencidos de que no se metió con el coche en la zona pantanosa, como ella hizo creer a la policía. Ya la daban por muerta.
Pero ella está muy viva y con más deseos de venganza que nunca. Por eso asegura que lo va a intentar otra vez y Armando le deja quedarse en esa casa.
El poderío de la mujer es tan atractivo que ni Armando ni Fernando pueden resistirse a ella. La atracción es más que palpable entre todos.
Pero Armando se va con Rosario, que por cierto no ve nada bien que Dínora atentara contra personas inocentes, y los deja solos.
Porque Dínora pide a Fernando que se quede a hacerla compañía. Así terminan pasando una brutal noche de pasión. Mientras Gabriela en casa, una noche más, se pregunta dónde estará su marido.
