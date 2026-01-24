Dínora escapa de la policía y termina acostándose con Fernando

Dínora reconoce el error que cometió al no enterarse de que Norma y Juan se casaban en otra iglesia diferente de la que atentó.

Fernando y Armando van a buscarla a la casa en la que la están refugiando. Porque están convencidos de que no se metió con el coche en la zona pantanosa, como ella hizo creer a la policía. Ya la daban por muerta.

Pero ella está muy viva y con más deseos de venganza que nunca. Por eso asegura que lo va a intentar otra vez y Armando le deja quedarse en esa casa.

El poderío de la mujer es tan atractivo que ni Armando ni Fernando pueden resistirse a ella. La atracción es más que palpable entre todos.

Pero Armando se va con Rosario, que por cierto no ve nada bien que Dínora atentara contra personas inocentes, y los deja solos.

Porque Dínora pide a Fernando que se quede a hacerla compañía. Así terminan pasando una brutal noche de pasión. Mientras Gabriela en casa, una noche más, se pregunta dónde estará su marido.