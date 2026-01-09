La convivencia en la hacienda Elizondo se vuelve insostenible para Malcolm y Carmela

La relación de Malcolm y Carmela con la familia de Gabriela va de mal en peor. Los criados no están nada a gusto en la hacienda Elizondo y la convivencia comienza a volverse insostenible. Sarita, Norma y Jimena no se llevan bien con ellos y la tensión aumenta día tras día.

Además, la antigua criada de doña Eduvina ha cogido la mala costumbre de entrar en las habitaciones de las jóvenes y husmear entre sus cosas, una actitud que acaba colmando la paciencia de las nietas de don Martín, que ya están hartas de la situación.

El clima de tensión aumenta cuando la criada repite su comportamiento con el padre de Gabriela. El abuelo entra en cólera al sorprenderla en su cuarto, revisando sus cajones. Ante lo ocurrido, Carmela y Malcolm acuden a Fernando para quejarse del trato que están recibiendo.

"Las jovencitas y el abuelo están empeñados en hacernos la vida imposible", asegura Malcolm, a lo que Carmela añade: "No me dejaron terminar de arreglar el cuarto de don Martín". Escandón les pide entonces que no vuelvan a tocar nada de su suegro ni de sus hijastras y que no atormenten a Gabriela con sus quejas.