Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

La convivencia en la hacienda Elizondo se vuelve insostenible para Malcolm y Carmela

La relación de Malcolm y Carmela con la familia de Gabriela no atraviesa su mejor momento. La actitud entrometida de la antigua criada de doña Eduvina acaba colmando la paciencia de todos y desata un nuevo enfrentamiento familiar.

La convivencia en la hacienda Elizondo se vuelve insostenible para Malcolm y Carmela

Publicidad

Nova
Publicado:

La relación de Malcolm y Carmela con la familia de Gabriela va de mal en peor. Los criados no están nada a gusto en la hacienda Elizondo y la convivencia comienza a volverse insostenible. Sarita, Norma y Jimena no se llevan bien con ellos y la tensión aumenta día tras día.

Además, la antigua criada de doña Eduvina ha cogido la mala costumbre de entrar en las habitaciones de las jóvenes y husmear entre sus cosas, una actitud que acaba colmando la paciencia de las nietas de don Martín, que ya están hartas de la situación.

El clima de tensión aumenta cuando la criada repite su comportamiento con el padre de Gabriela. El abuelo entra en cólera al sorprenderla en su cuarto, revisando sus cajones. Ante lo ocurrido, Carmela y Malcolm acuden a Fernando para quejarse del trato que están recibiendo.

"Las jovencitas y el abuelo están empeñados en hacernos la vida imposible", asegura Malcolm, a lo que Carmela añade: "No me dejaron terminar de arreglar el cuarto de don Martín". Escandón les pide entonces que no vuelvan a tocar nada de su suegro ni de sus hijastras y que no atormenten a Gabriela con sus quejas.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

La convivencia en la hacienda Elizondo se vuelve insostenible para Malcolm y Carmela

La convivencia en la hacienda Elizondo se vuelve insostenible para Malcolm y Carmela

Gael Torrenegro es un importante hombre de negocios atrapado por el peso de su pasado

Gael Torrenegro es un importante hombre de negocios atrapado por el peso de su pasado

Secretos de familia - Ceylin descubre que el cadáver es ¡de su hermana Inci!

Ceylin descubre que el cadáver es ¡de su hermana Inci!

Bora sorprende a Karsu al hablar abiertamente de boda y la deja en shock
Momento destacado

Bora sorprende a Karsu al hablar abiertamente de boda y la deja en shock

Adrián Hernández, un hombre con un corazón marcado por el amor y la lealtad
Papel interpretado por Danilo Carrera

Adrián Hernández, un hombre de corazón noble, guiado por el amor y la lealtad

Dinora, movida por la venganza, pone en peligro una vez más la vida de Juan
Momento destacado

Dinora, movida por la venganza, pone en peligro una vez más la vida de Juan

La hija de Zacarías no está dispuesta a permitir que Juan y Norma sean felices y ataca de nuevo al hermano mayor de Franco. ¿Hasta dónde está dispuesta a llegar?

¡La policía encuentra el cadáver de una persona que estaba dentro de una maleta!: ¿Descubrirán su identidad?
Momento destacado

Un cadáver aparece en una maleta ¿de quién se trata?

El caso genera el primer encuentro entre Ilgaz y Ceylin.

Filiz mete la pata: le organiza una cita a Karsu sin saber que está con Bora

Filiz mete la pata: le organiza una cita a Karsu sin saber que está con Bora

Sarita pierde la paciencia cuando Carmela habla mal de Franco

Sarita pierde la paciencia cuando Carmela habla mal de Franco

Leona Bravo, una mujer dispuesta a todo con tal de obtener justicia y recuperar a sus hijos

Leona Bravo, una mujer dispuesta a todo con tal de buscar justicia y recuperar a sus hijos

Publicidad