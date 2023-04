La vida de Sirin, ¿en peligro?: La hermana de Bahar cae en una trampa al intentar ponerse en contacto con Sarp

Sirin solo quiere hacer las paces con Sarp. Ahora que sabe que el marido de Bahar está vivo, necesita contarle toda la verdad: ¡su mujer y los niños también lo están! Pero está amenazada de muerte. Aún así, su obsesión con él, le ha llevado a traspasar todos los límites y no ha dudado en llamarlo, pero no sabía que esa persona que le estaba respondiendo al teléfono no era Sarp. ¡Era una trampa!

Además, la joven sabe que su cuñado tiene una nueva identidad, pero su atrevido paso podría costarle la vida. ¿Cómo podrá salir de esta?