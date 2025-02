Valeria descubre que Mateo nunca leyó la carta y sigue sin conocer su verdadera identidad

Valeria descubre en el despacho de Mateo la carta que le escribió y se da cuenta, con angustia, de que su marido nunca la llegó a abrir. Aún no sabe quién es ella en realidad. Cuando la supuesta hija de Alfonso entregó la carta a Iker para que la dejara a su esposo en la cabaña, la misiva se cayó al suelo, y el joven ingeniero solo leyó la carta de Melisa.

Preocupada, Valeria le cuenta lo ocurrido a Elena. Se siente engañada y desolada porque creyó que Mateo conocía toda la verdad sobre su identidad cuando se casaron. "Fui una ingenua al pensar que había aceptado todo tan fácilmente", confiesa con un nudo en la garganta. Elena le aconseja que hable con él y le cuente la verdad cuanto antes.

Pero Valeria no puede hacerlo. La policía le ha pedido que no revele a nadie que no es Natalia. Colabora en secreto con agentes españoles y mexicanos para limpiar su nombre tras ser relacionada con Tony Acosta, novio de Natalia y traficante de drogas. "Voy a seguir siendo una impostora para todos, pero especialmente para mi marido”, le dice con tristeza.

El secreto parece estar a salvo con Elena, pero no se percatan de que Daniela escucha parte de la conversación. ¿Qué pasará ahora?