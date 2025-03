El remordimiento de Alfonso: años de rechazo a Natalia por una mentira

Alfonso siempre ha sospechado que Natalia no era su hija, por lo que decide hacerse una prueba de ADN para salir de dudas. Al recibir los resultados, queda atónito: Natalia es, en realidad, su primogénita. De inmediato, un profundo remordimiento lo invade al darse cuenta de que ha ignorado a su hija desde su nacimiento.

Durante años, Fedra le hizo creer que su esposa, Mariana, le había sido infiel con Fermín, un antiguo trabajador de los Moncada, y que él era el verdadero padre biológico de Natalia. Sin embargo, la verdad era muy distinta. El esposo de Clara nunca pudo haber sido el progenitor de la joven, pues era estéril.

La revelación es tan impactante para Alfonso que termina desmayándose. Cuando recupera el conocimiento, el padre David trata de consolarlo y lo anima a reconciliarse con su hija. Sin embargo, Alfonso, abrumado por la culpa, considera abandonar la finca Moncada y dejarle a Natalia todas las propiedades y bienes de la familia. El sacerdote, no obstante, le aconseja que no huya, sino que enfrente sus errores y se esfuerce por recuperar el cariño y la confianza de su hija. "No salgas huyendo, no seas cobarde, hijo", le dice con firmeza.

Decidido a enmendar su error, Alfonso sigue el consejo del padre David y se propone luchar por el amor de Natalia. Pero para lograrlo, primero deberá deshacerse de la persona que lo manipuló durante tanto tiempo: Fedra. ¿Conseguirá sacarla de su vida y recuperar a su hija?