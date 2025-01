Valeria rechaza el amor de Rodrigo y cae rendida en los brazos de Mateo

Rodrigo, el médico de San Carlos, siempre ha sentido algo especial por Natalia. Desde que eran pequeños, Rodrigo siempre le gustó la hija de Mariana. Ahora, después de 15 años y con el regreso a México de Natalia, Rodrigo recupera la ilusión y sueña con estar con ella. Pero Valeria, que sigue haciéndose pasar por Natalia, sólo tiene ojos para Mateo.

Valeria no le quiere romper el corazón a Rodrigo, pero sabe que tiene que habar con él para que no se ilusione demasiado con una relación que no va a suceder, y porque debe explicarle, quizá en un futuro cercano, que por quien siente algo realmente es por Mateo. Rodrigo escucha atentamente a Valeria y se pregunta si puede hacer algo para conseguir que la quiera, pero eso no va a suceder y Valeria se lo deja muy claro desde el principio.

Para quien sí tiene amor valeria es para Mateo con quien tiene una química especial a pesar de los difíciles comienzos que ambos tuvieron. Aunque Mateo debe enfrentarse con el reto de ser padre con una mujer a la que no ama, Valeria quiere seguir a su lado y ser su apoyo permanente.