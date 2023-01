La traición de Murat provoca un daño irreparable en Öykü

Los gastos de la operación de Öykü son muy elevados y Demir no puede hacer frente a ellos. Por eso, Murat le ofrece la posibilidad de que la clínica corra con los gastos a cambio de que la pequeña le de una entrevista hablando de su enfermedad. Demir se lo piensa, pero es la mejor opción que tiene si quiere salvar la vida de la pequeña. eso sí, le pide a Murat una condición, que la entrevista no se emita hasta que no operen a la pequeña Öykü.

Todo parece haberse solucionado hasta que Murat no respeta el acuerdo y permite a la cadena emitir la entrevista inmediatamente. Eso provoca que Öykü se entere de su enfermedad de la peor manera posible. Candan no puede creerlo y arremete contra la actitud rastrera de Murat.