Así es Mi camino es amarte, la nueva serie que llega a Nova

Una nueva serie llega a Nova muy pronto. Mi camino es amarte promete engancharnos desde el primer minuto con una tierna historia.

Memo es un protagonista fuera de lo común, un buen hombre, atractivo y sencillo; conductor de camiones de origen humilde cuya mayor fortaleza

reside en su honestidad, valores y profundo sentido de la familia. El motor de la historia será la paternidad, pero también es una serie sobre la familia elegida.

El conflicto central nace del descubrimiento de una hija cuya existencia era desconocida. La búsqueda del vínculo emocional entre padre e hija es el corazón de Mi camino es amarte.

Guillermo "Memo" Santos (Gabriel Soto; Vino el Amor) es un humilde conductor de camión cuya vida da un giro inesperado al descubrir que tiene una hija, Isabella, fruto de una relación pasada. Su deseo de conocerla lo lleva al hogar de Daniela Gallardo (Susana González; Mi Fortuna es Amarte), una paisajista que adoptó a la niña.

El conflicto emocional Mientras Memo lucha por formar parte de la vida de Isabella, él y Daniela descubren una conexión que poco a poco se transforma en amor. Sin embargo, las mentiras, las ambiciones y los intereses de quienes los rodean amenazan con separarlos y poner en peligro a la familia que sueñan construir.

La historia explora el poder de la familia, las segundas oportunidades y la convicción de que el verdadero amor siempre encuentra el camino.

Mi camino es amarte se estrena en Nova muy pronto. Lo mejor del verano todavía está por llegar.