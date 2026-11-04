Daniela quiere que Isabella sepa quién es su verdadero padre

La primera discusión de Memo y Úrsula tiene lugar en cuanto llegan a casa después de casarse. ¡Memo no pude disimular que no es a ella a quien ama!

Después de la boda de Úrsula y Memo, este no es capaz de entregarse a su mujer. Ella termina llorando porque no están disfrutando de la felicidad que deberían sentir dos recién casados. Memo no puede traicionar lo que siente, en concreto lo que siente por Daniela.

Así que Úrsula se marcha de la casa y termina pasando la noche de bodas con César.

El hermano de Memo también está preocupado por él porque no parece feliz a pesar de haberse casado.

Daniela y Fausto se reúnen con Memo para tratar el asunto de Isabella, y aunque Fausto está poco receptivo, como era de esperar, Daniela le dice que no se preocupe de nada. Sabe que Memo es el padre biológico de la niña y eso le da mucha ventaja, aunque Fausto piensa que su verdadera familia son ellos.

Discute por el mismo tema con Daniela y le dice que se olvide de querer divorciarse de él porque eso no va a suceder.

Además, la relación de Karen y Aaron va hacia adelante y ella no se corta en mostrarse cariñosa con él delante de Fausto.

Para colmo, Fausto piensa que Karen es una mala influencia para Daniela como amiga y se lo cuenta a su esposa.