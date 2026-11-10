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Úrsula consigue pruebas de que Fausto intentó matar a Memo

La muerte de César fue un accidente, pero la de Memo estaba planeada.

Úrsula consigue pruebas de que Fausto intentó matar a Memo

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Úrsula se enfrenta a Fausto después de enterarse de la muerte de su primer marido César y de que su segundo marido Memo está herido.

Todos piensan que César era su primo, incluido Memo, pero Fausto sabe que en realidad era su marido. ¡Sabe todo! Que se casó con Memo sin divorciarse legalmente.

Fausto termina revelando que le pagó mucho dinero a César para que acabase con Memo. Hasta le pone en duda que César sea el padre del hijo que espera ella.

Puede destruirla. Pero ella no le tiene miedo. Porque si le cuenta toda la verdad a Memo sabe que lo primero que va a hacer es correr a los brazos de Daniela.

Y cuando Fausto dice que ella no sería capaz de irse con él Úrsula revela que ¡ellos se besaron!

Úrsula consigue pruebas de que Fausto intentó matar a Memo

Úrsula le pide a Fausto que no haga daño a Memo y la condición que él le pone es que lo aleje de Daniela.

Y antes de irse Úrsula saca su as de la manga: le advierte que como cuente algo sobre quién era César para ella, le enseñará a la policía la grabación en la que Fausto admite que fue él quien quiso matar a Memo. ¡Lo ha reconocido!

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