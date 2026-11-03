Úrsula y Memo se casan ¡después de que ella se entere de que está embarazada!

Amparo, la hermana de Memo, se enfrenta a Úrsula antes de que ella salga directa para su boda con Memo. Le dice que no cree que esté embarazada de su hermano y que le traicionó al contarle a Fausto que es el verdadero padre de Isabella, antes de dejar que Memo le contara la verdad a la familia adoptiva de la niña.

Al final Úrsula se hace la prueba de embarazo y Amparo tiene que echarse atrás y reconocer que siempre dijo la verdad. Porque la prueba ¡da positivo!

¡Úrsula resulta que sí está embarazada! Ella misma no da crédito. Pero el hijo puede ser de César. Le promete que cuando nazca, si el hijo es suyo, se queda con él, para que no se ponga a gritar delante de todos que está casada con él.

Al final sin ´mas impedimentos, Úrsula y Memo se casan.

Daniela va a la boda para llevar a Isabella, que le hacía ilusión acudir, oponiéndose a las órdenes de Fausto. De hecho, Fausto se presenta en plena celebración a buscarlas.

Aunque la relación de Daniela y Memo parece que ha llegado a su fin, Daniela le dice que con el tiempo confía en poder contarle a Isabella quién es su verdadero padre.

Memo se emociona de saberlo y Fausto los pilla juntos y arma una escena.