Mi camino es amarte

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Úrsula y Memo se casan ¡después de que ella se entere de que está embarazada!

Al principio era mentira, pero ahora es verdad, Pero ¿quién será el padre? ¿Memo o César?

Úrsula y Memo se casan ¡después de que ella se entere de que está embarazada!

Publicidad

Nova
Publicado:

Amparo, la hermana de Memo, se enfrenta a Úrsula antes de que ella salga directa para su boda con Memo. Le dice que no cree que esté embarazada de su hermano y que le traicionó al contarle a Fausto que es el verdadero padre de Isabella, antes de dejar que Memo le contara la verdad a la familia adoptiva de la niña.

Al final Úrsula se hace la prueba de embarazo y Amparo tiene que echarse atrás y reconocer que siempre dijo la verdad. Porque la prueba ¡da positivo!

Úrsula y Memo se casan ¡después de que ella se entere de que está embarazada!

¡Úrsula resulta que sí está embarazada! Ella misma no da crédito. Pero el hijo puede ser de César. Le promete que cuando nazca, si el hijo es suyo, se queda con él, para que no se ponga a gritar delante de todos que está casada con él.

Al final sin ´mas impedimentos, Úrsula y Memo se casan.

Daniela va a la boda para llevar a Isabella, que le hacía ilusión acudir, oponiéndose a las órdenes de Fausto. De hecho, Fausto se presenta en plena celebración a buscarlas.

Úrsula y Memo se casan ¡después de que ella se entere de que está embarazada!

Aunque la relación de Daniela y Memo parece que ha llegado a su fin, Daniela le dice que con el tiempo confía en poder contarle a Isabella quién es su verdadero padre.

Memo se emociona de saberlo y Fausto los pilla juntos y arma una escena.

Nova » Series » Mi camino es amarte » Mejores momentos

Publicidad

Series

Adalet confiesa que mató al padre de Cesur, pero él sospecha que está encubriendo a Tahsin

Adalet confiesa que mató al padre de Cesur, pero él sospecha que está encubriendo a Tahsin

Úrsula y Memo se casan ¡después de que ella se entere de que está embarazada!

Úrsula y Memo se casan ¡después de que ella se entere de que está embarazada!

¡Emir consigue liberar a Reyhan! Una grabación demuestra que no secuestró a Zeynep

¡Emir consigue liberar a Reyhan! Una grabación demuestra que no secuestró a Zeynep

Audiencias
Audiencias Octubre

Nova (2%), cadena femenina líder a más distancia de su rival

Cesur se niega a divorciarse de Sühan y rompe los papeles: no renunciará a su venganza contra Tahsin
Momento destacado

Cesur se niega a divorciarse de Sühan y rompe los papeles: no renunciará a su venganza contra Tahsin

Karen sugiere a Memo que descubra si Úrsula está embarazada
Momento destacado

Karen sugiere a Memo que descubra si Úrsula está embarazada

Memo quiere acompañar a su prometida al doctor para averiguar si va a ser padre junto a Úrsula o le está engañando.

Cemre y Cavidan se salen con la suya: Reyhan acaba detenida por el supuesto secuestro de Zeynep
Momento destacado

Cemre y Cavidan se salen con la suya: Reyhan acaba detenida por el supuesto secuestro de Zeynep

Cemre y Cavidan consiguen llevar a cabo su plan para perjudicar a Reyhan. Tras provocar una fuerte discusión entre la joven y Emir, disfrutan viendo cómo la policía se lleva detenida a la mujer de Emir, acusada de haber secuestrado a Zeynep.

Marcia regresa a México delante de todos: no le teme a nada ni nadie

Marcia regresa a México delante de todos: no le teme a nada ni nadie

Marcia descubre que sus hijos creen que ha muerto

Marcia descubre que sus hijos creen que ha muerto

Marcia queda en libertad tras 25 años de condena por un asesinato que no cometió

Marcia queda en libertad tras 25 años de condena por un asesinato que no cometió

Publicidad