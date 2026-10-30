Daniela, a punto de pillar a Karen y a Fausto juntos

Fausto va a visitar a Karen a su casa porque necesita refugiarse en sus brazos. Le pregunta por qué está en su contra. . Porque le contó a Daniela que Úrsula estuvo en su oficina, pero Karen no sabía que era confidencial.

Fausto necesita saber con quién cuenta y con quién no ahora que las cosas se han puesto difíciles. Daniela y él cada vez discuten más, su hija no es su hija, el ayudante es el padre de Isabella y su mano derecha Aarón le ha amenazado.

Pero Karen le confirma que está enamorada de él. Y cuando están besándose en la cama suena la puerta: ¡Su hermano está en casa!

Deja a Fausto en la habitación y baja al salón donde su hermano encuentra ¡la chaqueta de Fausto! Pero Karen le cuenta una mentira y vuelve a la habitación donde le dice que está sola y que iba a darse un baño

Fausto y Karen siguen besándose y no saben que una nueva invitada está en la casa: ¡Daniela!

Quiere hablar con su amiga y su hermano le dice que suba. ¡Otra vez tienen que esconderse! De hecho, Fausto se mete debajo de la cama mientras Daniela le cuenta a Karen que justo antes de que su marido le contase que Memo es el padre de Isabella, ¡ella iba a pedir el divorcio a Fausto!

Menuda buena noticia para Karen. Aunque tiene que cortar la conversación lo antes posible para que Daniela descanse y para que Fausto pueda salir de su escondite y eviten el peligro de ser descubiertos.