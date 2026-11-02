Karen sugiere a Memo que descubra si Úrsula está embarazada

Karen siembra la duda en Memo. Todo lo que quiere es convencerlo de que no quiere casarse con ella. Ahora sabe por Daniela que Memo estuvo a punto de romper su relación con su prometida.

Úrsula lo delató a Fausto, hasta Daniela lo sabe, aunque no se lo contó a Fausto. Karen le hace ver que Úrsula que le ha traicionado, a la persona que más se supone que ama.

Así que le ofrece una salida para que sea feliz con la mujer que de verdad ama. Sabe que Daniela y él están enamorados y quiere que sean una familia feliz con Isabella.

Memo le dice que lo que ella quiere es quedarse el camino libre con Fausto y ella no niega que es así, y todos quedan contentos.

Pero Memo se queda preocupado. ¿Y si tiene razón? Así que va con Úrsula al médico, que, como sabemos, está comprado para mentir sobre el falso embarazo, y le dice que como es tan pronto no se puede ver nada.

Mientras tanto, Memo sigue trabajando para Daniela aunque los encuentros entre los dos sean muy tensos. ¡Es muy raro que hablen de plantas mientras tantas cosas están pasando entre ellos!

Daniela llora porque pensaba que Memo no era capaz de mentir y que podían transformar mil jardines juntos. ¿O no habla de jardines?

Lo que le deja claro es que se ilusionó con él y él lo echó todo a perder. ¡Menuda declaración de amor y dolor!