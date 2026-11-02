Mi camino es amarte

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Karen sugiere a Memo que descubra si Úrsula está embarazada

Memo quiere acompañar a su prometida al doctor para averiguar si va a ser padre junto a Úrsula o le está engañando.

Karen sugiere a Memo que descubra si Úrsula está embarazada

Publicidad

Nova
Publicado:

Karen siembra la duda en Memo. Todo lo que quiere es convencerlo de que no quiere casarse con ella. Ahora sabe por Daniela que Memo estuvo a punto de romper su relación con su prometida.

Úrsula lo delató a Fausto, hasta Daniela lo sabe, aunque no se lo contó a Fausto. Karen le hace ver que Úrsula que le ha traicionado, a la persona que más se supone que ama.

Así que le ofrece una salida para que sea feliz con la mujer que de verdad ama. Sabe que Daniela y él están enamorados y quiere que sean una familia feliz con Isabella.

Memo le dice que lo que ella quiere es quedarse el camino libre con Fausto y ella no niega que es así, y todos quedan contentos.

Pero Memo se queda preocupado. ¿Y si tiene razón? Así que va con Úrsula al médico, que, como sabemos, está comprado para mentir sobre el falso embarazo, y le dice que como es tan pronto no se puede ver nada.

Mientras tanto, Memo sigue trabajando para Daniela aunque los encuentros entre los dos sean muy tensos. ¡Es muy raro que hablen de plantas mientras tantas cosas están pasando entre ellos!

Karen sugiere a Memo que descubra si Úrsula está embarazada

Daniela llora porque pensaba que Memo no era capaz de mentir y que podían transformar mil jardines juntos. ¿O no habla de jardines?

Lo que le deja claro es que se ilusionó con él y él lo echó todo a perder. ¡Menuda declaración de amor y dolor!
Nova » Series » Mi camino es amarte » Mejores momentos

Publicidad

Series

Cesur se niega a divorciarse de Sühan y rompe los papeles: no renunciará a su venganza contra Tahsin

Cesur se niega a divorciarse de Sühan y rompe los papeles: no renunciará a su venganza contra Tahsin

Karen sugiere a Memo que descubra si Úrsula está embarazada

Karen sugiere a Memo que descubra si Úrsula está embarazada

Cemre y Cavidan se salen con la suya: Reyhan acaba detenida por el supuesto secuestro de Zeynep

Cemre y Cavidan se salen con la suya: Reyhan acaba detenida por el supuesto secuestro de Zeynep

Marcia regresa a México delante de todos: no le teme a nada ni nadie
Momento destacado

Marcia regresa a México delante de todos: no le teme a nada ni nadie

Marcia descubre que sus hijos creen que ha muerto
Momento destacado

Marcia descubre que sus hijos creen que ha muerto

Marcia queda en libertad tras 25 años de condena por un asesinato que no cometió
Momento destacado

Marcia queda en libertad tras 25 años de condena por un asesinato que no cometió

Su marido Esteban desconfió de ella y pensaba que tenía una aventura con Nicolás, el hombre que falleció.

Sühan rompe con Cesur tras encontrar a su padre gravemente herido de un disparo: "Se acabó"
Momento destacado

Sühan rompe con Cesur tras encontrar a su padre gravemente herido de un disparo: "Se acabó"

Cesur está a punto de arrojar a Tahsin por un acantilado cuando un disparo deja al padre de Sühan gravemente herido. La joven llega al lugar y, convencida de que su marido pretendía matarlo, decide poner fin a su matrimonio.

Daniela, a punto de pillar a Karen y a Fausto juntos

Daniela, a punto de pillar a Karen y a Fausto juntos

Cemre utiliza a la madrastra de Zeynep para extorsionar a Reyhan y ponerla contras las cuerdas

Cemre utiliza a la madrastra de Zeynep para extorsionar a Reyhan y ponerla contras las cuerdas

Hugo, Lucía y Rafael Lombardo, los hijos de Marcia Cisneros

Hugo, Lucía y Rafael Lombardo, los hijos de Marcia Cisneros

Publicidad