Mi camino es amarte

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Karen amenaza a Fausto con contarle a Daniela que tienen una relación

Su chantaje supone que contrate de nuevo a Memo para que trabaje con su mujer.

Karen amenaza a Fausto con contarle a Daniela que tienen una relación

Publicidad

Nova
Publicado:

Daniela le cuenta a su amiga Karen que Memo ha estado en su casa y que Fausto se ha enfadado muchísimo. Aunque ella no ha podido verlo. Karen le sigue sugiriendo que vuelva a contratarlo.

Y va a hablar con Fausto de negocios. Pero lo que en realidad hace es chantajearlo. Le pide a su amante que vuelva a contratar a Memo o le cuenta a Daniela que su marido y ella llevan mucho tiempo teniendo una aventura.

Antes de que Fausto pueda decirle que se calle, Karen llama a Daniela para contarle algo importante. “Después de esto nuestra amistad no va a ser igual”, le dice. Al final Karen le corta la confesión y le cuenta otra mentira más.

Karen amenaza a Fausto con contarle a Daniela que tienen una relación

Daniela sigue pensando que entre ellos se llevan mal y los deja a solas para que hablen y se entiendan, no solo por el trabajo sino también por la familia, ya que ella es la madrina de Karen.

Mientras Jesusa le enseña el diseño del vestido de novia que ha hecho para Úrsula y Daniela se lamenta de que Memo se vaya a casar con ella, Karen se tira a los brazos de Fausto en la habitación de al lado ¡en la misma casa!

Karen amenaza a Fausto con contarle a Daniela que tienen una relación

Karen le recuerda a Fausto que Memo sabe lo que hay entre los dos y que es capaz de contárselo a Daniela si no le ayudan a recuperar su trabajo.

Tiene una copia del vídeo en el que se los ve besarse.
Nova » Series » Mi camino es amarte » Mejores momentos

Publicidad

Series

Karen amenaza a Fausto con contarle a Daniela que tienen una relación

Karen amenaza a Fausto con contarle a Daniela que tienen una relación

Fausto se deja llevar por la rabia al ver a Memo de visita en su casa

Fausto se deja llevar por la rabia al ver a Memo de visita en su casa

Sühan se declara a Cesur en su cumpleaños: "Deseo pasar el resto de mi vida contigo"

Sühan se declara a Cesur en su cumpleaños: "Deseo pasar el resto de mi vida contigo"

Memo deja de trabajar para Daniela. ¡No podrá seguir viendo a Isabella!
Momento destacado

Memo deja de trabajar para Daniela. ¡No podrá seguir viendo a Isabella!

Cemre tiende una nueva trampa a Reyhan para destruir su matrimonio con Emir
Momento destacado

Cemre tiende una nueva trampa a Reyhan para destruir su matrimonio con Emir

Hulya destroza las esperanzas de reconciliación de Korhan y Cahide con un vídeo comprometido
Momento destacado

Hulya destroza las esperanzas de reconciliación de Korhan y Cahide con un vídeo comprometido

Korhan descubre que Hulya está chantajeando a su mujer y decide enfrentarse a ella. Sin embargo, la joven tiene un as bajo la manga que podría acabar definitivamente con su matrimonio.

Úrsula chantajea al médico para falsear que está embarazada
Momento destacado

Úrsula chantajea al médico para falsear que está embarazada

Está dispuesta a pagar mucho dinero para que parezca que espera un hijo de Memo ya. ¡No quiere esperar!

Cemre intenta matar a Reyhan! La empuja a la piscina y no hace nada para salvar su vida

¡Cemre intenta matar a Reyhan! La empuja a la piscina y no hace nada para salvar su vida

Sühan y Cesur se dejan llevar por la pasión tras su boda: ¿el comienzo de un amor verdadero?

Sühan y Cesur se dejan llevar por la pasión tras su boda: ¿el comienzo de un amor verdadero?

Reyhan se ilusiona con Emir sin saber que él está fingiendo que está enamorado de ella

Reyhan se ilusiona con Emir sin saber que él está fingiendo que está enamorado de ella

Publicidad