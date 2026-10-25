Karen amenaza a Fausto con contarle a Daniela que tienen una relación

Daniela le cuenta a su amiga Karen que Memo ha estado en su casa y que Fausto se ha enfadado muchísimo. Aunque ella no ha podido verlo. Karen le sigue sugiriendo que vuelva a contratarlo.

Y va a hablar con Fausto de negocios. Pero lo que en realidad hace es chantajearlo. Le pide a su amante que vuelva a contratar a Memo o le cuenta a Daniela que su marido y ella llevan mucho tiempo teniendo una aventura.

Antes de que Fausto pueda decirle que se calle, Karen llama a Daniela para contarle algo importante. “Después de esto nuestra amistad no va a ser igual”, le dice. Al final Karen le corta la confesión y le cuenta otra mentira más.

Daniela sigue pensando que entre ellos se llevan mal y los deja a solas para que hablen y se entiendan, no solo por el trabajo sino también por la familia, ya que ella es la madrina de Karen.

Mientras Jesusa le enseña el diseño del vestido de novia que ha hecho para Úrsula y Daniela se lamenta de que Memo se vaya a casar con ella, Karen se tira a los brazos de Fausto en la habitación de al lado ¡en la misma casa!

Karen le recuerda a Fausto que Memo sabe lo que hay entre los dos y que es capaz de contárselo a Daniela si no le ayudan a recuperar su trabajo.

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