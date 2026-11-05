Daniela pide un tiempo a Fausto y este piensa que le engaña con Memo

Daniela le dice a Fausto que lo mejor para ver qué pasa entre ellos es que se tomen un tiempo. ¡Le propone que se vaya de casa! Necesita pensar sobre su relación antes de llegar a la conclusión de que la única salida es el divorcio.

A Fausto le parece un disparate porque piensa que tienen una relación sólida. Daniela necesita que reconozca que ellos han cambiado y él continúa mintiendo diciendo que la ama, pero Daniela sabe que no es así.

Fausto cree que en realidad es por Memo. Daniela admite que ya no sigue amando a Fausto y este le pregunta algo más: ¡si está enamorada de Memo!

Daniela le dice algo bien claro: que el problema no está fuera de la casa sino dentro. Pero Fausto piensa que Memo quiere robarle a su hija y a su mujer. Y ocurre algo más: Fausto le pregunta a Daniela desde cuándo se acuesta con Memo y ella lo recibe con una bofetada.

Intenta explicarle que no tiene nada que ver con Memo y que sabe que no están bien desde hace mucho. Fausto está desempeñando a la perfección su papel haciéndole creer que la quiere solo por recuperar el dinero de la herencia.

Y Fausto le hace otra promesa: va a descubrir si hay algo entre Daniela y Memo.