Memo deja de trabajar para Daniela. ¡No podrá seguir viendo a Isabella!

Daniela le comunica a Memo algo muy difícil. Le dice que desde el principio pensó que podía confiar en él y le enseñó a disfrutar de la vida viendo su parte buena. Y además Isabella lo adora, pero tiene que darle una mala noticia: ya no va a seguir trabajando para ella.

Le da su finiquito y le dice que no quiere volver a verlo porque no le hace bien tenerlo cerca. ¡Quiere luchar por su matrimonio!

Daniela, a solas, no para de llorar. No sabe cómo dejar de sentir lo que siente por él. Y además se siente culpable porque piensa que Fausto está luchando por su matrimonio mientras ella piensa en otro hombre. Y Memo tampoco puede parar de llorar. ¿Cómo hará ahora para acercarse a Isabella?

Daniela no puede entender todo lo que significa ese trabajo para Memo. ¡Es su manera de compartir momentos con su hija!

Memo aprovecha la ocasión para contarle a Úrsula que Isabella es su hija. Y le explica por fin que la madre es Olivia, no Daniela. Y que él se ha enterado de eso ahora, al encontrar a Isabella, a la que dio en adopción. Úrsula se queda mucho más tranquila de saber que Memo y Daniela no tuvieron nada que ver. Memo le confiesa que no sabe cómo contar a Fausto y Daniela que él es el padre biológico.

Su prometida le ayuda y le dice que está claro que está listo para ser padre: solo hay que ver lo bien que se llevaba con la niña. De hecho, Úrsula ahora se muestra muy comprensiva con Memo y le dice que lo quiere tanto que lo acepta con la niña. ¡Si supiera todas las cosas que se le pasaron por la cabeza! Como lo de fingir un embarazo.

Hasta le propone a Memo que luche por la custodia de la niña. ¿Lo hará? ¿Cuál será el siguiente paso de Memo?