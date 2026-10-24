Mi camino es amarte

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Fausto se deja llevar por la rabia al ver a Memo de visita en su casa

La emprende contra todos, amenaza con despedir a Jesusa por permitirlo y castiga a Isabella por pedir que Memo que vuelva y no obedecerle.

Fausto se deja llevar por la rabia al ver a Memo de visita en su casa

Publicidad

Nova
Publicado:

Karen convoca a Memo para una reunión y le cuenta que Isabella lo echa mucho de menos y que ella va a hacer todo lo posible para que Daniela lo contrate de nuevo. Memo no entiende por qué hacerlo, no se cree que quiera ayudarlo por su ahijada.

Fausto se deja llevar por la rabia al ver a Memo de visita en su casa

Jesusa tiene una sorpresa para Isabella que sabe que le va a encantar a la niña: ¡le lleva a Memo a la casa! Jesusa es la que puso en contacto a los dos por teléfono porque la niña se negó a comer hasta que Memo volviera y en esa llamada Daniela le pidió a Memo que fuera a verla.

Cuando Fausto se encuentra la escena entra en cólera y pide a Memo que suelte a su hija.

Úrsula le explica a Fausto que han ido porque Jesusa le va a diseñar el vestido de novia, pero a Fausto le dan igual las explicaciones. No entiende qué hace Memo ahí si ya no trabaja para su esposa. Memo solo quería levantar el ánimo a Isabella y Úrsula tiene que llevárselo para que no se enfrenten más.

Fausto se deja llevar por la rabia al ver a Memo de visita en su casa

Además, la paga con Chuchita. La amenaza con despedirla si vuelve a ocurrir algo parecido. No quiere tener esa clase de invitados en casa. Memo le dice que no se enfade con Isabella pero Fausto le grita a la niña mientras la pequeña llora.

Le dice que quiere que Memo vuelva a trabajar con su madre y que no quiere hablar con él. Fausto, además, le quita el telescopio que se lo regaló Memo. “Eres malo”, le dice a su padre, que la deja encerrada en su cuarto.

Fausto se deja llevar por la rabia al ver a Memo de visita en su casa

Fausto le cuenta a Daniela lo ocurrido y le dice que le ponga límites a su empleada de confianza Jesusa. No soporta ver como nadie respeta su autoridad. Y le echa de culpa de nuevo por dejar que la niña se junte con los que considera gentuza.

Nova » Series » Mi camino es amarte » Mejores momentos

Publicidad

Series

Fausto se deja llevar por la rabia al ver a Memo de visita en su casa

Fausto se deja llevar por la rabia al ver a Memo de visita en su casa

Sühan se declara a Cesur en su cumpleaños: "Deseo pasar el resto de mi vida contigo"

Sühan se declara a Cesur en su cumpleaños: "Deseo pasar el resto de mi vida contigo"

Memo deja de trabajar para Daniela. ¡No podrá seguir viendo a Isabella!

Memo deja de trabajar para Daniela. ¡No podrá seguir viendo a Isabella!

Cemre tiende una nueva trampa a Reyhan para destruir su matrimonio con Emir
Momento destacado

Cemre tiende una nueva trampa a Reyhan para destruir su matrimonio con Emir

Hulya destroza las esperanzas de reconciliación de Korhan y Cahide con un vídeo comprometido
Momento destacado

Hulya destroza las esperanzas de reconciliación de Korhan y Cahide con un vídeo comprometido

Úrsula chantajea al médico para falsear que está embarazada
Momento destacado

Úrsula chantajea al médico para falsear que está embarazada

Está dispuesta a pagar mucho dinero para que parezca que espera un hijo de Memo ya. ¡No quiere esperar!

Cemre intenta matar a Reyhan! La empuja a la piscina y no hace nada para salvar su vida
Momento destacado

¡Cemre intenta matar a Reyhan! La empuja a la piscina y no hace nada para salvar su vida

Lo que debía ser una feliz celebración de cumpleaños de Suna, termina convirtiéndose en una pesadilla. Cegada por los celos, Cemre empuja a Reyhan a la piscina y la abandona a su suerte, pero Emir llega a tiempo para salvar su vida.

Sühan y Cesur se dejan llevar por la pasión tras su boda: ¿el comienzo de un amor verdadero?

Sühan y Cesur se dejan llevar por la pasión tras su boda: ¿el comienzo de un amor verdadero?

Reyhan se ilusiona con Emir sin saber que él está fingiendo que está enamorado de ella

Reyhan se ilusiona con Emir sin saber que él está fingiendo que está enamorado de ella

La madrastra

Descubre todo sobre La madrastra: Marcia sale de la cárcel para reclamar lo que es suyo

Publicidad