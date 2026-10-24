Fausto se deja llevar por la rabia al ver a Memo de visita en su casa

Karen convoca a Memo para una reunión y le cuenta que Isabella lo echa mucho de menos y que ella va a hacer todo lo posible para que Daniela lo contrate de nuevo. Memo no entiende por qué hacerlo, no se cree que quiera ayudarlo por su ahijada.

Jesusa tiene una sorpresa para Isabella que sabe que le va a encantar a la niña: ¡le lleva a Memo a la casa! Jesusa es la que puso en contacto a los dos por teléfono porque la niña se negó a comer hasta que Memo volviera y en esa llamada Daniela le pidió a Memo que fuera a verla.

Cuando Fausto se encuentra la escena entra en cólera y pide a Memo que suelte a su hija.

Úrsula le explica a Fausto que han ido porque Jesusa le va a diseñar el vestido de novia, pero a Fausto le dan igual las explicaciones. No entiende qué hace Memo ahí si ya no trabaja para su esposa. Memo solo quería levantar el ánimo a Isabella y Úrsula tiene que llevárselo para que no se enfrenten más.

Además, la paga con Chuchita. La amenaza con despedirla si vuelve a ocurrir algo parecido. No quiere tener esa clase de invitados en casa. Memo le dice que no se enfade con Isabella pero Fausto le grita a la niña mientras la pequeña llora.

Le dice que quiere que Memo vuelva a trabajar con su madre y que no quiere hablar con él. Fausto, además, le quita el telescopio que se lo regaló Memo. “Eres malo”, le dice a su padre, que la deja encerrada en su cuarto.

Fausto le cuenta a Daniela lo ocurrido y le dice que le ponga límites a su empleada de confianza Jesusa. No soporta ver como nadie respeta su autoridad. Y le echa de culpa de nuevo por dejar que la niña se junte con los que considera gentuza.