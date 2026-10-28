Daniela planta cara a Memo después de saber que le mintió

Fausto y Daniela están en su casa sentados esperando a que llegue Memo. Quieren decirle a la cara que saben que Isabella es hija suya.

De hecho, Memo llega dispuesto a contarles la verdad, pero Daniela se adelanta.

Fausto dice que lo escuchó hablando con su hermana, aunque la verdad es que Úrsula se lo contó.

Memo les enseña la prueba de ADN cuando Daniela le pregunta que cómo puede confiar en él.

Y además empiezan a salir más verdades a la luz porque Daniela quiere saberlo todo y Memo le cuenta que su exnovia Olivia, la madre de la niña, murió hace poco.

Pero lo que Fausto le contó a Daniela es que la madre murió al dar a luz. ¡Y se enfrenta a Fausto para que le diga qué pasó en realidad!

Daniela está muy dolida no solo porque le haya mentido Memo sino sobre todo después de lo que ha pasado entre los dos.

¡Ha estado a punto de revelarlo todo delante de Fausto!