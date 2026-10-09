Mi camino es amarte

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Daniela pilla a Fausto cogiendo un cabello de Isabella para analizarlo

La mujer sospecha de su marido, pero no se da cuenta de lo que está haciendo: quiere averiguar si es hija suya o no.

Daniela pilla a Fausto cogiendo un cabello de Isabella para analizarlo

Publicidad

Nova
Publicado:

Claudia, la mujer del empresario Jorge Altamirano, llama a Daniela para que vayan a mirar plantas para su jardín, así que llama a Memo para que la acompañe. Memo en ese momento está con su novia Úrsula. Hasta Isabella se pone al teléfono para pedirle que por favor vaya con ellas.

La que no se lo toma nada bien es Úrsula. Porque iban a pasar una noche romántica y ahora le ha surgido un asunto de trabajo. Para colmo, es con la mujer que piensa que está arruinando su relación.

Pero para Memo es muy importante ir, sobre todo por Isabella, pero no se lo puede contar a Úrsula.

Daniela pilla a Fausto cogiendo un cabello de Isabella para analizarlo

Pero Úrsula también tiene cosas que ocultar. De pronto aparece ¡su marido César! Gracias a su tío Macario César la ha encontrado. ¡Ella se queda pálida al encontrarlo!

César le dice si ya saben todos ahí quién es en realidad y las cosas tan terribles que ha hecho. ¿A qué se referirá? César dice que le robó. Pero Úrsula asegura que desde que se separó de él ha tratado de llevar una vida honesta.

Daniela pilla a Fausto cogiendo un cabello de Isabella para analizarlo

Quiere recuperar los 30 mil que le pagó a su tío Macario para saber dónde se estaba escondiendo. César no la va a dejar en paz. Y además la amenaza con no casarse más porque ya está casada con él.

Ahora Úrsula no va a poder reprocharle nada sobre Daniela a Memo.

Fausto no para de pensar en las palabras del doctor Villalba, que le dijo que Olivia también lo engañó a él, pretendiendo atraparlo con la hija de otro hombre. Así que Fausto coge un mechón de pelo de su hija mientras duerme para someterlo a una prueba de ADN. Justo en el momento en que Daniela lo sorprende agachado junto a la cama de su hija. Él finge que está recogiendo un peluche del suelo pero Daniela no se queda convencida.

Nova » Series » Mi camino es amarte » Mejores momentos

Publicidad

Series

La madre de Cesur reconoce a Tahsin y lo tacha de "asesino" delante de todos

La madre de Cesur reconoce a Tahsin y lo tacha de "asesino" delante de todos

Paloma se entera de que Gabino es su padre

Paloma se entera de que Gabino es su padre

Daniela pilla a Fausto cogiendo un cabello de Isabella para analizarlo

Daniela pilla a Fausto cogiendo un cabello de Isabella para analizarlo

Reyhan, cada vez más angustiada por la enfermedad de Hikmet: ¿acabará contándole la verdad a Emir?
Momento destacado

Reyhan, cada vez más angustiada por la enfermedad de Hikmet: ¿acabará contándole la verdad a Emir?

Los mejores momentos del padre Lupe: le rendimos homenaje
Vota por tu favorito

Los mejores momentos del padre Lupe: le rendimos homenaje

Comienza a esclarecerse el oscuro pasado de Tahsin y el padre de Cesur: ¿qué ocurrió hace 30 años?
Momento destacado

Comienza a esclarecerse el oscuro pasado de Tahsin y el padre de Cesur: ¿qué ocurrió hace 30 años?

Sühan comienza a investigar el pasado de su padre sin imaginar que está a punto de descubrir una historia marcada por la ambición, la traición y la muerte.

Elisa recupera la salud con la ayuda de Ramona
Momento destacado

Elisa recupera la salud con la ayuda de Ramona

Alfonsina pide a Ramona que salve a su nuera y consigue que se levante en su propia casa.

Daniela y Memo son confundidos con un matrimonio feliz

Daniela y Memo son confundidos con un feliz matrimonio

Filiz planea secuestrar a Masal: ¿conseguirá Leyla impedirlo?

Filiz planea secuestrar a Masal: ¿conseguirá Leyla impedirlo?

Sühan cree que Cesur es el amante de Banu y descubre el oscuro secreto que une a Tahsin con la familia del Alemdaroğlu

Sühan descubre el oscuro secreto que une a su padre Tahsin con la familia de Cesur

Publicidad