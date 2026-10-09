Daniela pilla a Fausto cogiendo un cabello de Isabella para analizarlo

Claudia, la mujer del empresario Jorge Altamirano, llama a Daniela para que vayan a mirar plantas para su jardín, así que llama a Memo para que la acompañe. Memo en ese momento está con su novia Úrsula. Hasta Isabella se pone al teléfono para pedirle que por favor vaya con ellas.

La que no se lo toma nada bien es Úrsula. Porque iban a pasar una noche romántica y ahora le ha surgido un asunto de trabajo. Para colmo, es con la mujer que piensa que está arruinando su relación.

Pero para Memo es muy importante ir, sobre todo por Isabella, pero no se lo puede contar a Úrsula.

Pero Úrsula también tiene cosas que ocultar. De pronto aparece ¡su marido César! Gracias a su tío Macario César la ha encontrado. ¡Ella se queda pálida al encontrarlo!

César le dice si ya saben todos ahí quién es en realidad y las cosas tan terribles que ha hecho. ¿A qué se referirá? César dice que le robó. Pero Úrsula asegura que desde que se separó de él ha tratado de llevar una vida honesta.

Quiere recuperar los 30 mil que le pagó a su tío Macario para saber dónde se estaba escondiendo. César no la va a dejar en paz. Y además la amenaza con no casarse más porque ya está casada con él.

Ahora Úrsula no va a poder reprocharle nada sobre Daniela a Memo.

Fausto no para de pensar en las palabras del doctor Villalba, que le dijo que Olivia también lo engañó a él, pretendiendo atraparlo con la hija de otro hombre. Así que Fausto coge un mechón de pelo de su hija mientras duerme para someterlo a una prueba de ADN. Justo en el momento en que Daniela lo sorprende agachado junto a la cama de su hija. Él finge que está recogiendo un peluche del suelo pero Daniela no se queda convencida.