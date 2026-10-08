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Daniela y Memo son confundidos con un feliz matrimonio

La mujer que contrata a Daniela en su jardín piensa que Daniela y Memo están casados por la forma en que se miran.

Daniela y Memo son confundidos con un matrimonio feliz

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Nova
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Daniela y Memo acuden a la cena con Claudia y su marido, quienes quieren conocerlos para ver si los contratan para cuidar de su jardín y llevar a cabo un proyecto de arquitectura.

Entonces Claudia les dice que se ven muy bien juntos y que cuánto tiempo llevan casados.

Daniela le dice que no son marido y mujer, sino que es su asistente. Claudia les pide perdón. ¡Piensa que se miran tan bonito que eran matrimonio! Aun así, Daniela admite que ha aparecido cuando lo necesitaba y no sabe qué haría sin él.

Daniela y Memo son confundidos con un matrimonio feliz

Después de la cena Claudia y su marido deciden contratarlos porque forman un buen equipo.

De vuelta a casa Daniela no puede estar más contenta y no para de abrazar a Memo. ¡Está muy feliz! Le pide además que no la llame señora sino Daniela.

Memo repara además en que a Daniela se la ve feliz. Al final terminan diciéndose bajo la luz de las estrellas que nunca habían conocido a una persona tan especial. Si no hubieran saltado los aspersores de agua en el césped justo en ese momento ¡quién sabe lo que hubiera pasado!

El doctor Villalba sigue atormentado de pensar que quitó a Olivia a su bebé de sus entrañas según vino al mundo. Y Fausto le ofrece una mochila cargada de billetes. Quiere comprarlo de nuevo para callar al médico y que no le cuente la verdad a su esposa Daniela. Le ofrece retirarse a otro pueblo y que no salga con remordimientos.

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Pero el mejor amigo de Fausto, que se ha manchado las manos de sangre por él, descubre que la amante de Fausto es Karen, la mujer a la que él ama. Y para vengarse, mata al doctor Villalba.

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Para colmo, Fausto no solo no se preocupa de su mujer Daniela sino que cada vez hace menos caso a su hija. Y la pequeña se está empezando a dar cuenta. Primero porque ya no le trae regalos de sus viajes de trabajo y segundo porque ha ido a verla patinar y se ha pasado el tiempo en la grada mirando el móvil. La propia Daniela ha tenido que disculparle diciendo que su padre tiene mucho trabajo pero en el fondo está muy enfadada con él.

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