Fausto planea acabar con Memo y Aaron le chantajea con Karen

Daniela está hecha pedazos después de descubrir que Memo la utilizó para acercarse a su hija. ¡Piensa que lo que vivieron untos fue una gran mentira!

Memo se ha convertido de pronto en padre de dos criaturas.

Fausto le pide a Úrsula que evite que Memo vuelva a su casa, pero toda la familia Santos va a unirse para que Memo no pierda a la niña.

Fausto tiene otros planes, encarga a su ayudante Aarón que se encargue de Memo. ¡Quiere quitárselo del medio!

Fausto le explica a Aarón que cuando Olivia le hizo creer que estaba embarazada de él en realidad estaba embarazada de Memo.

Daniela se desahoga con Karen y ella le dice que es una buena noticia que Memo sea el padre de Isabella porque es un buen tipo. Y entiende que Memo no se lo contara desde el principio.

A Karen le interesa todo lo que tenga que ver con unir a Daniela con memo para dejar a Fausto libre y para ella.

Además, Karen le revela a Daniela que Úrsula fue a ver a Fausto y él se quedó muy nervioso. ¡Daniela acaba de enterarse de esto!

No entienden cuáles fueron los motivos de Úrsula para traicionar a Memo contándole esa verdad a Fausto.

Y Daniela no para de pensar en que Memo dijo que iba a terminar su relación con Úrsula.

También Fausto cita a Memo y le ofrece dinero para que deje de ver a Isabella y a su familia. ¡Mientras Aarón los ve desde detrás de un arbusto con una pistola!

Pero los dos amigos tienen una discusión. Aarón le dice que quiere lo que le prometió el día que provocó el accidente en el que murieron sus padres: le juró que iba a ser accionista de su constructora.

Fausto le dice que lo haría si su padre no hubiera blindado su fortuna hasta que Isabella sea mayor de edad, pero Aarón no está dispuesto a esperar tanto.

Así que Aarón amenaza a Fausto y le dice que quizás Memo algún día se entere de todo lo que Fausto ha hecho.

Pero Aarón le pide algo más: que le deje el camino libre con Karen, porque quiere casarse con ella.

El trato es este: el día que él se case con Karen, cumplirá la tarea de acabar con Memo.