Daniela y Fausto celebran su aniversario sin muchas pruebas de amor

Memo y Daniela van ganando confianza muy rápido. Después de ir a recoger a Isabella a la salida del colegio, Memo tiene la oportunidad de hablar con su hija por primera vez y se van los tres en el camión. De hecho, pasan un rato muy divertido.

Pero cuando llegan a casa Fausto le desprecia y le dice que no quiere que se acerque tanto a su hija porque es un desconocido.

Daniela y Fausto van a celebrar una cita de aniversario. Pero Fausto le dice que tienen que esperar a la noche porque tiene mucho trabajo. Eso decepciona a Daniela, que le pide a su marido Fausto que le gusta que le diga que la quiere más a menudo. Al final terminan casi discutiendo y Daniela le dice que siente que están alejados.

Su mejor amiga Karen le dice que todo empezó a cambiar entre ellos cuando perdieron a su bebé y que parece que a él le cuesta pasar tiempo con ella. Karen que además es la mujer con la que Fausto se ve a escondidas.

La cita de aniversario entre Daniela y Fausto es muy romántica y parece que va muy bien, pero cuando se sientan a cenar y Fausto no deja el móvil, Daniela empieza a pensar en los consejos de amor que le ha dado Memo y se da cuenta de que no es lo que tiene.

Por eso cuando Karen le pregunta intrigada qué tal la cita ella responde que bien, pero sin añadir nada más. Karen, por su parte, sigue obsesionada con quitar a Daniela del medio porque cree que Fausto debe casarse con ella.

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Daniela no sabe nada de todo eso, pero sí sabe de sentimientos y Memo también puede intuir lo que la mujer siente. Por eso le dice que no reprima sus sentimientos y que llore si tiene que llorar. Daniela está tan apenada por la situación con su marido que se deja llevar y termina abrazada a Memo llorando, cuando aparece su hija Isabella y se interpone entre los dos. ¡Piensa que le ha hecho algo!