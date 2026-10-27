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Daniela se entera de que Memo es el padre biológico de Isabella

Úrsula le cuenta a Memo que está embarazada y a Fausto que Memo es el padre de Isabella. ¡Justo cuando Daniela le iba a pedir el divorcio a su marido!

El embarazo de Úrsula complica los planes de amor de Memo y Daniela

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Ahora que Memo vuelve a trabajar para Daniela, ella ha querido ser sincera con él. Le cuenta que pensaba que era feliz en su matrimonio hasta que apareció Memo y se dio cuenta de que no es así. A Memo le parece una buena noticia y los dos ¡se besan otra vez!

Memo no puede casarse sabiendo lo que siente por otra mujer que no es su prometida, y Daniela está dispuesta a pedir el divorcio a Fausto.

El embarazo de Úrsula complica los planes de amor de Memo y Daniela

Pero una noticia lo cambia todo.

Úrsula compró al médico para que le hiciera un informe que diga que está embarazada. Y así lo ha hecho. Se lo confirma delante de su suegro, cuando ella finge encontrarse mal.

El embarazo de Úrsula complica los planes de amor de Memo y Daniela

Y además ¡le cuenta a Memo que van a tener un hijo! Aunque es mentira. A Memo le estropea los planes que tenía en mente.

Pero no es el único lío que ha cometido Úrsula. También le ha contado a Fausto que ¡Isabella es la hija de Memo!

El embarazo de Úrsula complica los planes de amor de Memo y Daniela

¡Por supuesto, no le ha gustado nada! No quiere que ese hombre vuelva a acercarse a su familia. Pero no solo eso. Se lo cuenta a Daniela ¡justo cuando ella le estaba pididendo el divorcio! ¿Se enfadará Daniela con Memo por haberle ocultado algo tan importante? Su futuro juntos se complica.

El embarazo de Úrsula complica los planes de amor de Memo y Daniela
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