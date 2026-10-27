Daniela se entera de que Memo es el padre biológico de Isabella

Ahora que Memo vuelve a trabajar para Daniela, ella ha querido ser sincera con él. Le cuenta que pensaba que era feliz en su matrimonio hasta que apareció Memo y se dio cuenta de que no es así. A Memo le parece una buena noticia y los dos ¡se besan otra vez!

Memo no puede casarse sabiendo lo que siente por otra mujer que no es su prometida, y Daniela está dispuesta a pedir el divorcio a Fausto.

Pero una noticia lo cambia todo.

Úrsula compró al médico para que le hiciera un informe que diga que está embarazada. Y así lo ha hecho. Se lo confirma delante de su suegro, cuando ella finge encontrarse mal.

Y además ¡le cuenta a Memo que van a tener un hijo! Aunque es mentira. A Memo le estropea los planes que tenía en mente.

Pero no es el único lío que ha cometido Úrsula. También le ha contado a Fausto que ¡Isabella es la hija de Memo!

¡Por supuesto, no le ha gustado nada! No quiere que ese hombre vuelva a acercarse a su familia. Pero no solo eso. Se lo cuenta a Daniela ¡justo cuando ella le estaba pididendo el divorcio! ¿Se enfadará Daniela con Memo por haberle ocultado algo tan importante? Su futuro juntos se complica.