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Daniela contrata de nuevo a Memo y se enfrenta a Fausto por Isabella

Fausto está a punto de pegar a Isabella y Daniela se mete en medio a proteger a su hija.

Daniela contrata de nuevo a Memo y se enfrenta a Fausto por Isabella

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Entre unos y otros han convencido a Daniela para que vuelva a contratar a Memo, así que va a su casa a contárselo. El hombre agradece encantado, pero Daniela le deja claro que nada va a pasar entre ellos. ¡No sabe que Memo quiere estar en esa casa no solo por ella!

Úrsula está que rabia de ver a Daniela de nuevo rondando alrededor de su prometido. De hecho, las discusiones entre la pareja son tan grandes que Memo propone retrasar su boda hasta que se solucionen las cosas.

La familia de Memo está pletórica porque han conseguido la orden para reabrir su restaurante y lo celebran.

Pero en la casa de Daniela las cosas no van bien. Fausto vuelve a enfrentarse a ella y a Isabella. La grita ¡y hasta está a punto de pegarla! Cuando Isabella le dice que ojalá Memo fuera su padre.

Daniela contrata de nuevo a Memo y se enfrenta a Fausto

Daniela se lleva a la niña y vuele a hablar con Fausto. Le dice que no entiende qué está pasando con él en los últimos tiempos, no entiende por qué trata tan mal a la niña y se da cuenta de que ya no tienen nada en común. Para colmo Fausto se va y no pasa la noche en casa. Daniela no lo sabe, pero él sigue viéndose con Karen.

Daniela contrata de nuevo a Memo y se enfrenta a Fausto por Isabella

Mientras Daniela sola en casa y entre lágrimas deja caer al suelo la foto de su boda. ¿Se planteará finalizar su matrimonio de una vez?

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