Fausto no puede dejar a Daniela por mucho que Karen se lo pida

no ser un mantenido si no separarse en un futuro de Daniela y estar junto a Karen pero cada uno con su dinero.

Mientras tanto, Daniela agradece a Memo que se preocupe por ella. Incluso la ha llevado a un bonito sitio para despejarse.

Daniela termina confesando que está triste porque su matrimonio se está perdiendo. Y teme sobre todo por su hija, porque está en medio.

Además, Memo le dice que lo importante es que ella esté bien, sobre todo por su hija.

Además, aparece Úrsula y se tira a los brazos de Memo, que tiene que presentarla a Daniela como su novia.

En ese momento, Daniela recibe una llamada: un empresario muy importante quiere que ella haga el jardín de su casa y lo celebra junto a Memo, que se ofrece a llevarla donde necesite, bajo la atenta mirada de Úrsula, que se está encargando mientras de llevar a sus mecánicos la furgoneta averiada de Daniela.

Por si fuera poco, el empresario decide invitarla a cenar, a ella y a su acompañante.

Cuando llega a casa Daniela se encuentra con su marido que se va corriendo por un viaje de trabajo y aunque Daniel le dice que tiene que contarle algo importante, él se va sin escucharla.

Por otro lado, Isabella todavía sigue enfada con Memo porque piensa que hizo llorar a su madre. La niña se enfada cuando lo tiene cerca y lo rechaza. Pero entonces Memo le regala un telescopio y ella empieza a acercarse a él poco a poco.

¡Qué momento tan tierno entre padre e hija!

Aunque todavía no se fíe del todo porque Memo ha cogido una diadema de la niña para comprobar por su cuenta si de verdad es hija suya.