Ömer se va a la mili, así es el servicio militar en Turquía

En Turquía el servicio militar es obligatorio para todos los hombres; cinco meses para aquellos que han terminado la universidad y 15 para los demás. Ömer, el novio de Defne, entra dentro de este grupo de personas que debe cumplir con esta obligación. Las autoridades turcas solo facilitan el destino al que el joven se tiene que incorporar, unos días antes de la marcha; por eso cuando Ömer termina sus estudios, apenas tiene unos días antes de incorporarse a filas.

Para los turcos, hacer el servicio militar es todo un orgullo. Se podría decir que es casi una deuda que cada turco debe pagar a su país. Ömer está muy satisfecho de poder realizarlo y de esa manera honrar la vida de su padre, al que no conoció pues falleció mientras estaba en el ejército.

Tradicionalmente, el joven que va a la mili sale de casa acompañado por su familia y amigos hasta la parada de autobús. Junto a una bandera turca, los amigos gritan todos a la vez estas palabras: "Nuestro soldado es el mejor" y bailan el típico baile turco "halay".

Después de un tiempo de instrucción, el recluta jura bandera en un cuartel con un solemne juramento y acompañado por la familia que se siente muy satisfecha y orgullosa. Ahora solo le queda esperar un destino al que acudir. Aquellos que no hacen el servicio militar tienen numerosas trabas sociales; desde no poder casarse, hasta no tener un trabajo y ven como no son bien aceptados por su comunidad.

No olvidemos que Turquía es miembro de la OTAN y es uno de los países con mayor potencial militar del mundo.