El miserable chantaje de Alpay a Halil a costa del futuro de Melek

Alpay se encuentra en una complicada situación, pues su gran baluarte y hasta hace poco amigo, Kenan, ha decidido dejarlo todo tras su fracaso con Vildam y empezar de cero en otro lugar. Eso pone a Alpay en una delicada posición pues ya no tiene a quien le proteja de sus andanzas. Por si fuera poco, Alpay se acaba de enterar de la peor manera posible de la grave enfermedad que padece Melek. No hay familiares compatibles con ella y su estado se agrava cada día que pasa.

En un arrebato de buena conciencia, Alpay se ofrece a ser donante y se hace las pruebas por si él pudiera ser compatible. Al poco tiempo llegan buenas noticias para Melek pues en el hospital le dicen que ha aparecido una persona donante compatible con ella. Toda la familia estalla de alegría y felicidad, pues la situación de Melek comenzaba a ser desesperada. Alpay, convencido de que ha sido él quien ha resultado ser compatible, se relame de gusto ante la posibilidad de quedar como un héroe delante de todos aquellos que le han despreciado.

Sin embargo, pronto descubre que el donante compatible con Melek no es él, sino alguien distinto y anónimo. Sus planes se vienen abajo y, de convertirse en el salvador de su mujer, Alpay descubre que nadie le va a agradecer nada. Es entonces cuando decide hacer un movimiento siniestro para sacar ventaja de su acción.

Alpay había soñado con ser el donante que salvara la vida a su ex mujer y dejara a todo el mundo de piedra; pero cuando el doctor le dice que no es él, sino otra persona, sale sus verdaderas intenciones. Alpay nunca ha soportado que Melek esté enamorada de Halil y tras descubrir que ambos han pensado en casarse, quiere evitar esa boda a toda costa. Por eso se cita con Halil para chantajearle. Le dice que él es el misterioso donante compatible que salvará la vida de Melek y, aunque Halil tiene ciertas dudas al respecto, no quiere arriesgarse a perder la oportunidad de salvarle la vida a su prometida. Las condiciones de Alpay para Halil son muy crueles.