A Melek se le viene el mundo encima tras conocer su enfermedad y descubrir la sucia maniobra de su marido

Alpay tiene una aventura con una mujer llamada Fundu desde hace tiempo. No sabe cómo librarse de su mujer y su familia, pero cree haber encontrado la solución. No sólo quiere divorciarse de su mujer, también quiere quedarse con la pensión que le correspondería por cuidar del pequeño Sayet Alí, por lo que pretende llevárselo. La idea de Alpay es hacer pasar a Fundu como su esposa Melek y que ella asegure que está de acuerdo con el divorcio. Así lo hace y el tribunal le acaba dando la razón.

El siguiente paso es desaparecer. Por eso Alpay se da prisa recogiendo sus cosas de casa intentando que Melek no le descubra. Además debe llevarse al pequeño. Cuando Defne se entera de todo, le pide a su padre que le lleve con él. En el fondo lo que la hija de Melek quiere es fugarse con su banda de música para hacer una gira y sabe que su madre jamás le permitiría abandonar la escuela y marcharse así. A su padre le da lo mismo, por lo que Defne ve una gran oportunidad para conseguir sus planes.

Pero los planes de Alpay no salen como él esperaba y Melek se presenta en casa antes de tiempo. Ella no entiende lo que está pasando, pero cuando descubre la jugada de Alpay no se lo puede creer. Lleva 20 años aguantando los problemas de su marido, abandonó a su familia en Turquía para huir con él y ahora descubre que Alpay tiene una amante y que se ha divorciado con ella en una jugada tramposa. No lo puede creer. Encima pretende llevarse a sus hijos; Melek está anonadada.

Este es el último de sus problemas, después de que recibiera la penosa noticia de su enfermedad. Melek lleva tiempo sufriendo algunos desmayos y no le ha dado importancia hasta ahora. Pero en el último de ellos, ocurrido en su trabajo, terminó en el hospital. Allí le hicieron pruebas y el resultado es muy preocupante. Sufre un cáncer linfático que requiere tratamiento inmediato. El mundo se le viene encima, pues no puede dejar de trabajar, ya que es la única que lleva dinero a casa. Tampoco puede dejar solos a sus hijos, pues con Alpay no puede contar. ¿Qué puede hacer?