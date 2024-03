Melek y Halil reflexionan sobre las consecuencias de la grave enfermedad de la hija de Seyit Alí

El nuevo tratamiento innovador al que se ha sometido Melek no está dando resultados. Los análisis son malos y la curación cada vez parece más imposible para la hija de Seyit Alí. Halil los quería mantener en secreto porque no sabía como enfrentarse al problema y cómo decírselo a Melek; pero ella ha terminado enterándose de todo. Ante esta situación los dos han tenido un momento íntimo de conversación en el que Melek le ha explicado a Halil cómo se siente y qué es lo que espera del futuro.

Melek tiene asumido su destino; sabe que su lucha es desigual y que poco puede hacer si los tratamientos no funcionan. Asegura no tener miedo a la muerte y su única preocupación es el futuro de sus hijos y cómo enfrentarán los desafíos del mundo cuando ella no esté, sobre todo el pequeño Seyit Alí que tiene pocos años. Halil intenta reconfortarla y le pide perdón por no haber tenido el valor de contarle lo que el médico les había dicho antes. El amor entre ellos es fuerte y Halil se resiste a su suerte.