El gran día de Melek y Halil ha llegado: se casan después de 20 años

Los días felices han llegado por fin a las familias Karadag y Sirham. Sus hijos Melek y Halil, respectivamente, se han casado por fin tras esperar 20 años y superar una infinidad de problemas. Parecía que el momento nunca llegaría. El día en el que Melek cometió la torpeza de abandonar a Halil el día de su boda para irse con Alpay y luego fugarse con él a Alemania, se abrió la caja de los truenos entre ambas familias.

Melek no era consciente desde su vida en Alemania de lo que estaba ocurriendo en su pueblo natal entre su familia y la de Halil. Los hasta entonces grandes amigos Seyit Alí y Cumali, iniciaron una guerra entre ambos que arrasó con la felicidad de todos. Melek descubrió en Alemania, con el paso de los años, que se había equivocado y, tras serle diagnosticada una grave enfermedad y después de la petición de divorcio de Alpay, decidió regresar a casa para intentar que sus hijos tuvieran un buen futuro si ella fallecía.

Ese regreso no fue sencillo pues despertó de nuevo los enfrentamientos entre ambas familias. Sin embargo, algo no había cambiado en todos estos años. Halil seguía soltero y no había olvidado al amor de su vida que era Melek. Los sinsabores y disgustos se han ido solucionando con el tiempo, sobre todo la grave enfermedad de Melek que a punto estuvo de terminar con su vida.

Tantos problemas han tenido al fin una solución y Halil y Melek se han casado delante de toda la familia en el día más feliz de todos probablemente desde hace 20 años.