Civan comunica a su familia que no desea casarse con Ceren y desata la furia de su madre Nur

Nur está muy ilusionada. Tiene algo muy importante que comunicar a su hijo y a su prometida: les anuncia que se casarán antes de Año Nuevo.

La novia está pletórica de felicidad y el hijo de Tufan se queda en shock. Él no está enamorado de Ceren y la noticia le cae como un jarro de agua fría. Ha pasado la noche con Ela y sus sentimientos hacia ella son cada vez más fuertes.

La chef está muy triste y Civan le asegura que su intención no es casarse con Ceren. "Dame un poco de tiempo, lo arreglaré", le dice a Ela.

Además, admite que desconocía el plan de Nur de organizar la boda tan rápido. "Lo han organizado a mis espaldas", le espeta.

Ella le pide que se sincere con su novia y con su familia. En ese momento aparece Ceren mientras están hablando y ambos disimulan. La hija de Arzu le pide a Ela que la ayude a elegir el menú de la boda.

En una cena familiar, Civan aprovecha para comunicar a sus padres y al resto de la familia que no se va a casar con Ceren. "Sé que deseáis que me case con la hija de Melih para aumentar el prestigio social de la familia", afirma, pero mis sentimientos hacia la hija de Arzu han cambiado.

La reacción de Nur no se hace esperar. "Civan no ha hecho nada útil en su vida y no voy a permitir que pierda esta oportunidad", afirma muy seria.

Un comentario desacertado que provoca que el joven se enfade con su progenitora y se levante de la mesa.