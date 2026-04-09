Nur lo pierde todo en su cumpleaños: su familia la traiciona y acaba en el vertedero

Es el cumpleaños de Nur y está feliz. Cree que Leyla ha muerto y que su hijo Civan va a poner las escrituras a su nombre. Pero todo forma parte de una trampa orquestada por su propio hijo y su nuera.

Cuando está a punto de abandonar la mansión con su maleta, convencida de que se irá a vivir con Civan, aparece la chef con una tarta… y con el resto de los Yıldız. Nur no entiende qué hace allí Tufan: supuestamente estaba detenido por atropellar a Leyla. Pero nada es como parece. En realidad, fue Mali quien intentó arrollarla, aunque Civan logró impedirlo.

Nur comprende entonces que toda la familia se ha puesto en su contra. "Lo habéis hecho de maravilla", dice con sarcasmo. Acto seguido, la despojan de todas sus pertenencias y la dejan en la calle, sin nada. "Haré que paguéis por esta humillación", jura dolida.

Civan la sigue y le muestra un supuesto vídeo de la muerte de Hilmi, en el que aparece ella asfixiando al padre de Leyla. El joven la amenaza con llevar esas imágenes a la policía si no regresa al vertedero.

Sin escapatoria, Nur vuelve a sus orígenes. Güzide la acoge, pero con una condición: deberá recoger chatarra a cambio de comida y un lugar donde dormir. "Lo mejor es que aceptes tu nueva realidad cuanto antes", le advierte.

Finalmente, no le queda otra que rebuscar entre la basura para poder comer. Leyla y Civan lo presencian con sus propios ojos al pasar por el vertedero. Desesperada, Nur suplica a su hijo que no la abandone allí, pero él le da la espalda: "Me has parido, pero no eres mi madre y te mereces estar aquí".

La chef remata la escena recordándole que la batalla la ha ganado ella: Civan ha elegido estar a su lado y no con su madre.