Nur presume ante Ela de haber matado a su primer marido por desobedecerla sin imaginar que quien la escucha es su hija

Nur presume ante Ela de haber acabado con su primer marido por no haberla hecho caso. Lo que no imagina es que la joven es su hija y no parará hasta hacer justicia.

Nur presume ante Ela de haber matado a su primer marido por desobedecerla sin imaginar que quien la escucha es su hija

Ela está en el despacho de Nur dándole un masaje cuando la malvada mujer le confiesa algo que la deja sin aliento: antes de casarse con Tufan estuvo casada con otro hombre, Hilmi… que murió por no haberla obedecido.

A Ela le cuesta contener la rabia. Tiene que fingir que esas palabras no la atraviesan por dentro. Hilmi era su padre. El hombre al que adoraba y que le fue arrebatado cuando apenas era una niña. Nur le destrozó la vida… y en ese instante, mientras la tiene entre sus manos, imagina su venganza. Podría acabar con ella en segundos y nadie lo sabría. Están completamente solas.

Cuando termina el masaje, Ela se refugia en su habitación y rompe a llorar al recordar a su padre. Pero el dolor pronto se transforma en determinación: no piensa olvidar lo que ha escuchado. Y tampoco piensa perdonar.

Dispuesta a vengarse de Nur y de su amante, Mali, pone en marcha un plan. Ha descubierto que ambos se ven a escondidas en un piso de la ciudad y pide a su amiga Fidan que contacte con Ferda, la esposa de Mali, para hacerle llegar la dirección exacta.

Ela echa mucho de menos a su padre Hilmi

Ferda acude al apartamento y se queda en shock cuando es Nur quien le abre la puerta. Durante unos segundos piensa lo peor, pero la mujer de Tufan reacciona rápido y lo disfraza todo: asegura que Mali es adicto al juego y que ha acudido a ella en busca de ayuda.

Ferda encuentra a su marido tumbado en la cama, aparentemente inconsciente. Nur le explica que ha bebido más de la cuenta y que no consigue despertarlo. Algo no le encaja. ¿Qué hace Mali en ese piso?

Como siempre, Nur tiene una respuesta preparada: el apartamento pertenece a un amigo íntimo de Tufan que se lo ha dejado mientras está de viaje en Estados Unidos.

Pero Ferda no parece del todo convencida… ¿Descubrirá la verdad o caerá en la trampa de Nur?

Nur y Mali se ven envueltos en un buen lío
