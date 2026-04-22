Leyla

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Ferda descubre la traición de Nur y Mali y los denuncia ante la policía

Ferda provoca la detención de Nur y Mali al descubrir que son amantes sin saber que podría poner en riesgo la vida de Civan, que necesita un donante urgente.

Ferda descubre la traición de Nur y Mali y los denuncia ante la policía

Publicidad

Nova
Publicado:

Kader, una antigua empleada de la familia Yıldız que ha estado extorsionándolos, se pone en contacto con Ferda, la única que aún desconoce que Nur y Mali son amantes. La hermana de Tufan, al ver el vídeo que le ha enviado la exempleada, se queda de piedra al descubrir que su marido la ha estado engañando todo este tiempo con su cuñada, así que decide vengarse sin pensar en las consecuencias.

Ferda descubre que Mali y Nur son amantes

Aprovecha el cumpleaños de Ipek, cuando toda la familia está reunida, para denunciarlos ante la policía. Los agentes se presentan en la mansión y se llevan detenidos a Nur y Mali por intento de asesinato. Leyla intenta por todos los medios impedirlo, pero sus esfuerzos son en vano.

La chef quería evitar por todos los medios que acabaran en prisión, ya que Civan tiene cáncer y está muy enfermo, y podría necesitar a sus padres biológicos para curarse.

Ferda se ha dejado llevar por la rabia y no ha pensado en su sobrino. Sin embargo, lo que nadie sabe es que el único donante compatible para Civan es Neco, el único que podría salvarle la vida.

Neco es el único donante compatible para Civan
Nova» Series» Leyla» Mejores momentos

Publicidad

Series

Ferda descubre la traición de Nur y Mali y los denuncia ante la policía

Ferda descubre la traición de Nur y Mali y los denuncia ante la policía

Tufan encierra a Nur y Mali en el trastero y Neco consigue rescatarlos

Tufan encierra a Mali y Nur en el trastero con el visto bueno de Civan y Neco consigue rescatarlos

Elsa visita a Andrés en prisión y le da la peor noticia: su hija ha muerto

Elsa visita a Andrés en prisión y le da la peor de las noticias: su hija ha muerto

Secretos de familia - Mercan llama mamá a Ceylin por primera vez
Momento destacado

Ilgaz rescata a Mercan y la niña le pide que salve también "a mamá"

Tufan vigila a Nur y a Mali con un localizador y les exige que tengan otro hijo para salvar a Civan
Momento destacado

Tufan vigila a Nur y a Mali con un localizador y les exige que tengan otro hijo para salvar a Civan

Elsa llora ante la tumba de su hija sin saber que está viva
Momento destacado

La gran mentira sobre Eva destroza a Elsa: llora ante su tumba sin saber que sigue viva

Mientras visita la tumba de su hija, Elsa ignora que la pequeña sigue con vida… y que todo forma parte de un plan de Armando.

Velvet el nuevo imperio - Los 6 momentos más románticos de Ana y Alberto
Una historia de amor de película

Los seis momentos más románticos de Ana y Alberto: Vota por tu favorito

Ana y Alberto nos regalaron en 'Velvet el nuevo imperio' muchos momentos para confiar en que el amor verdadero existe. Elegimos seis y tus nos dices cuál es tu favorito votando por él.

Delfino miente diciendo que fue Valente quien lo obligó a deshacerse del niño

Delfino dice que Valente lo obligó a deshacerse del hijo de Déborah ¡pero es mentira!

Ceylin habla con el asesino sin saber que es él

Ceylin y Mercan están secuestradas por el hombre que mató a Tülin

Tufan descubre la verdad: Mali es el amante de Nur y el padre de Civan

Tufan descubre la verdad: Mali es el amante de Nur y el padre de Civan

Publicidad