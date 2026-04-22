Ferda descubre la traición de Nur y Mali y los denuncia ante la policía

Kader, una antigua empleada de la familia Yıldız que ha estado extorsionándolos, se pone en contacto con Ferda, la única que aún desconoce que Nur y Mali son amantes. La hermana de Tufan, al ver el vídeo que le ha enviado la exempleada, se queda de piedra al descubrir que su marido la ha estado engañando todo este tiempo con su cuñada, así que decide vengarse sin pensar en las consecuencias.

Aprovecha el cumpleaños de Ipek, cuando toda la familia está reunida, para denunciarlos ante la policía. Los agentes se presentan en la mansión y se llevan detenidos a Nur y Mali por intento de asesinato. Leyla intenta por todos los medios impedirlo, pero sus esfuerzos son en vano.

La chef quería evitar por todos los medios que acabaran en prisión, ya que Civan tiene cáncer y está muy enfermo, y podría necesitar a sus padres biológicos para curarse.

Ferda se ha dejado llevar por la rabia y no ha pensado en su sobrino. Sin embargo, lo que nadie sabe es que el único donante compatible para Civan es Neco, el único que podría salvarle la vida.