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¡No te lo puedes perder!

Nova se llena de grandes historias: estrenos, amores imposibles y dramas que enganchan desde el primer minuto

La cadena apuesta por emociones fuertes con la llegada de Cuento de una noche y el éxito de títulos como Perdona nuestros pecados, Cuidado con el ángel, Abismo de pasión, La Patrona o Cuidado con el ángel. Una oferta irresistible para quienes disfrutan soñando a lo grande.

Nova se llena de grandes historias: estrenos, amores imposibles y dramas que enganchan desde el primer minuto

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Nova
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En Nova estamos cerca de ti porque te gusta soñar a lo grande. No te puedes perder todos los estrenos que llegan a la cadena, ni las series que ya están en emisión y que nos tienen completamente enganchados. Apúntatelo bien, porque la lista es larga.

Muy pronto llega Cuento de una noche, una serie turca que te atrapará desde el primer momento. En el centro de la trama está la relación entre Mahir y Canfeza, un amor imposible que nace marcado por el pasado. Él regresa decidido a vengar la muerte de su padre; ella es la hija del hombre al que culpa de todo. Dos mundos opuestos que se cruzan sin saber que el destino les tiene preparada una historia mucho más compleja de lo que imaginan.

Perdona nuestros pecados, que ya tiempo en emisión, está protagonizada por Oka Ginery Emmanuel Palomares. La historia está ambientada en un pueblo donde las apariencias esconden traición, ambición y un amor capaz de desafiar todas las reglas.

Y eso no es todo. Abismo de pasión, La Patrona y Cuidado con el ángel, tambien llegan a Nova pisando fuerte.

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