Nur pone en marcha su plan para destruir a los Köroğlu infiltrando a Mali en la familia

Nur se ha infiltrado en la mansión de los Köroğlu como ayudante del ama de llaves de la señora Negret. Ellos son su familia directa y ella está decidida a apoderarse de todas sus propiedades y dejarlos en la ruina. Mali se ofrece a ayudarla y Nur acepta. Ahora, el cometido del padre biológico de Civan será acercarse a Dilara, la hermana gemela de Suat, para seducirla.

Mali no conoce a los Köroğlu y Nur le pone al día sobre cada miembro de la familia. Empieza hablándole de Vedat, el patriarca, que logró superar un cáncer terminal y al que todos temen por su fuerte carácter.

También le habla de Ahsen, la hija de Vedat, una mujer ambiciosa que se cree la dueña de la mansión. Está casada con Murat Demir, el hombre que controla las cuentas familiares, y no tienen hijos.

Además, Nur le habla de Suat, el actual cabeza de familia, aunque asegura que nadie lo toma realmente en serio. Está convencida de que oculta un gran secreto y cree que Dilara es la única que conoce la verdad, por lo que quiere que Mali se gane su confianza para descubrirlo.

Para acercarse a Dilara, Mali acude a una fiesta privada organizada en una lujosa mansión. Allí se hace pasar por el chófer de un empresario afincado en Estados Unidos y termina coincidiendo con ella cuando intenta escapar de los paparazis.

Gracias a Mali, Dilara logra despistar a la prensa y, como recompensa, decide contratarlo como su chófer personal. Sin embargo, Suat no ve con buenos ojos la decisión de su hermana, ya que prefiere elegir personalmente a personas de confianza para trabajar con su familia.