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Leyla y Ferda sacan a la luz los trapos sucios de la familia y provocan un terremoto en los Yildiz

Leyla destapa uno de los secretos mejor guardados de Ferda y esta no duda en responder sacando a la luz una verdad aún más impactante relacionada con su hermano Tufan. ¿De qué se tratará?

Leyla y Ferda sacan a la luz los secretos de la familia y provocan un terremoto en los Yildiz

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Tras cenar en familia, Civan va a recoger a Ipek al colegio y Leyla deja de fingir. Le reprocha a Ferda que le haya dejado a su marido unas fotos de ellos juntos en su habitación para que recobrara la memoria. Está dolida con ella y airea los trapos sucios de la hermana de Tufan. Confiesa ante los Yildiz que lleva diez años robándoles dinero y que se ha hecho con varias casas en Montenegro y en Estambul.

Selman no da crédito a lo que está escuchando y le dice a su hija que lo que ha hecho es imperdonable. "Se lo debemos todo a Tufan", le afirma muy serio.

Leyla destapa uno de los secretos mejor guardados de Ferda

Ferda estalla y dice a su familia que está cansada de que estén aireando todos sus secretos y les comunica que también tiene algo que mostrarles. Les trae las cartas de amor de su madre Hatice y de su amante, un banquero jubilado, y lanza una noticia bomba: su hermano Tufan no es hijo de Selman, sino del banquero.

El marido de Hatice se queda en shock y Tufan comienza a encontrarse indispuesto. Cuando se recupera, habla con su madre en privado y le pregunta directamente si lo que ha dicho Ferda es verdad, pero su progenitora no le contesta.

Selman abandona la casa familiar

Tras lo ocurrido, Selman toma una decisión: decide abandonar la casa familiar pese a la oposición de Tufan. "Yo te he criado y eso no lo cambiará nadie", le asegura a su primogénito. Hatice ve la escena desde su habitación y no puede parar de llorar. Pero ya no hay vuelta atrás.

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